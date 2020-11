El Papa impulsa el movimiento más grande de jóvenes economistas

La pandemia transforma “The Economy of Francesco”, originalmente concebido como un gran congreso, en una gran comunidad de más de tres mil miembros y una misión: hacer vida la encíclica “Fratelli tutti”.

«Fratelli Tutti» es mucho más que una encíclica. Nos encontramos ante el inicio de un movimiento, lanzado por el Papa Francisco, para transformar la justicia social a la luz del Evangelio.

Francisco sabe que esta transformación requiere capacidad para soñar, sangre nueva…, tiene necesidad de jóvenes.

Tras la publicación de la encíclica, la segunda etapa de este movimiento mundial lanzado por el pontífice tiene lugar del 19 al 21 de noviembre. Se trata del encuentro mundial virtual, bautizado por los organizadores como “The Economy of Francesco”.

Hoy se ha convertido en el movimiento más grande de jóvenes economistas y empresarios del mundo. De hecho, han respondido al llamamiento del Papa tres mil jóvenes de 115 países de todos los continentes. Originalmente estaba previsto que se reunieran en Asís en marzo pasado, pero el COVID-19 lo ha impedido.







Te puede interesar:

7 claves del Papa para «re-animar» la economía junto a jóvenes empresarios





Una idea genial

El Comité organizativo, al ver que no se reúnen las condiciones para celebrar un congreso presencial a corto plazo, ha tenido una idea genial: transformar el congreso en un movimiento.

En estos nueve meses, se han organizado unos 300 eventos “Towards Economy of Francesco” y una serie de seminarios “on-life” para imaginar un mundo mejor tras el COVID-19.

Un total de 27 seminarios en línea, transmitidos por el canal de YouTube oficial, han sido traducidos en cuatro idiomas gracias a la colaboración de jóvenes intérpretes.

Se han implicado más de cuarenta ponientes senior y más de cien jóvenes discussants (comentadores) de los cinco continentes.

Jóvenes comprometidos

Luigino Bruni, profesor de Economía política en la Universidad LUMSA de Roma, responsable científico de “The Economy of Francesco”, constata: “Nos encontramos ante el primer y más importante resultado de The Economy of Francesco: jóvenes comprometidos en una economía nueva, a la altura de los nuevos tiempos, que están mostrando la obsolescencia no solo de la economía del siglo XX, sino también de la precedente a enero de 2020”.

Los organizadores están preparando un futuro evento, esta vez presencial, en Asís, para otoño de 2021, si lo permiten las condiciones sanitarias, para que estos jóvenes puedan encontrarse entre ellos mismos, con algunos de los economistas más importantes (incluido algún premio Nobel), con empresarios y, claro está, con el Papa Francisco.







Te puede interesar:

La «Fratelli Tutti» es doctrina social de la Iglesia, no comunismo ni capitalismo





Palabras no, hechos

Sor Alessandra Smerilli, profesora de Economía Política en la Facultad Pontificia de Ciencias de la Educación Auxilium, miembro del comité científico organizador, explica que “The Economy of Francesco” “significa ante todo jóvenes, esperanza, espíritu concreto”.

“No se trata de invitar a los jóvenes a difundir un mensaje, sino de pedirles que contribuyan a construirlo –añade–. Este es el sentido del llamamiento lanzado por el Papa Francisco y su invitación a reunirse en Asís. En un mundo enfermo a causa de planteamientos a corto plazo y de poca visión de futuro, dar la voz a los jóvenes significa comenzar a construir puentes hacia el futuro”.







Te puede interesar:

¿Cómo enfrentar los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial?





El padre Enzo Fortunato, director de la Sala de Prensa del Sacro Convento de Asís y responsable de comunicación de “The Economy of Francesco”, añade: “Lo que está claro es que nos encontramos ante un sistema llamado a regenerarse a través de ese camino que ayer san Francisco, junto a sus hijos, y hoy el Papa han indicado e indican a la sociedad de entonces y a la sociedad de hoy”.

Es posible unirse a este movimiento y participar en el encuentro en línea a través de la página https://participants.francescoeconomy.org/