¿La amenaza de la muerte te despierta miedos o fuerzas?

Se detiene el tiempo. Se para el reloj en el minuto menos esperado. El calendario deja de avanzar. Y las horas quedan muertas, tendidas sobre el papel.

¿Cómo podré hacer para resucitar la muerte, para devolver la vida perdida? ¿Cómo volver a nacer sin haberme perdido nada?

¿Y cómo volver a ese segundo no deseado en el que dejó de latir la vida? ¿Cómo rebobinar hacia el pasado buscando el momento desde el que poder cambiar el futuro y que todo sea diferente y no haya muerte, sólo vida?

Deseo vivir desde que pisé llorando el umbral de mi historia. Y me adentré temeroso tomando decisiones en un camino sin regreso.

Y heme aquí hoy, no importan mis años, sigo hilvanando pasos con la precisión de un cirujano. Un nuevo sí, un nuevo comienzo. Una aventura, un desliz. Una confusión, un acierto.

Y se van cayendo de mi lado personas que pensaba eternas. Desgranando su vida dejaron de poseerla. Y la soledad se adentró en mis entrañas con esa dureza extraña que tiene el dolor de la pérdida.

Y quise devolver la vida al que la había perdido, a quien amaba. No queriendo dejar que se vayan de mi lado los que he amado. Los retengo con fuerza aferrándome a su pérdida.







No entiendo que la muerte tenga la última palabra. Porque así lo parece en medio de pasos humanos. Cuando el cielo queda lejos, distante. Y yo no quiero perder a quienes amo.

Dejar de ver a quienes me aman. Romper el encuentro, la amistad. Despedir a mi padre, a mi madre. Queda lejos el cielo, o a mí me lo parece.

Duele la distancia y la ausencia no deseada. Mi corazón se rebela. Jesús mismo, cuando dijo que iba a morir, escuchó la voz de Pedro que no deseaba su sufrimiento. Yo tampoco.

Ante la enfermedad cierro los ojos, no quiero la muerte de los que amo. Y tampoco deseo que acabe nada de lo que ahora vivo.

O tal vez sí quiero que pase lo que no comprendo, lo que me cuesta, lo que hoy me duele. Que pase esta pandemia con olor a muerte. Que pase esta crisis que amenaza mi vida.

¿Miedo a la muerte?

La amenaza de la muerte siempre está cerca. Y más que provocarme miedo, despierta todas mis fuerzas.

La vida es corta y quiero aprovecharla. Quiero amarla y amar en ella a todos los que quiero amar. No quiero que el tiempo se me escape sin amor. Lo comenta el padre José Kentenich:

«Es preciso que aprendan a amar. Y si no lo he aprendido, no entenderé absolutamente nada del mundo del amor. Si no se ha despertado en mí el mundo del amor, todo lo que se diga del mismo seguirá siendo para mí un asunto vago y nebuloso. Aquel en quien se haya despertado el mundo del amor entenderá lo que quiere decir: – Quien no ama permanece en la muerte. 1 Jn 3, 14».

El amor es más fuerte que la muerte porque persevera y vive más allá de la despedida final, del último adiós.

Me resisto a vivir un amor que dure sólo unos años. Quiero que dure siempre. Que no se acabe nunca el amor que Dios ha sembrado en mi vida desde que comenzó todo.

Cada vez que acaricio la muerte tomo más conciencia de lo importante. Sin tiempo no hay amor. Necesito tiempo para amar, para dejarme amar.







Amor eterno, sin miedo

El que no ama vive en la muerte. No lo deseo. Quiero vivir, quiero amar para siempre.

No le tengo miedo a la muerte porque Dios me ha prometido la vida, el cielo, el paraíso. Me ha dicho que con Él ya no habrá llanto ni lágrimas.

Todo el dolor será barrido de mi alma y quedará sólo el consuelo del encuentro, del abrazo.