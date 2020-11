Iota en Nicaragua, la oración de la Iglesia y una capilla dañada

El impacto del huracán Iota en varios países de Centroamérica y el Caribe ha generado devastación.

“Bilwi está totalmente golpeada: la gente está temerosa, con miedo”. Aquí el titular de El Confidencial de Nicaragua para describir el paso del huracán Iota por Nicaragua en las últimas horas.

Es que a poco tiempo de los efectos del huracán Eta, Centroamérica y el Caribe volvió a sentir con fuerza el pasaje de otro huracán, esta vez de categoría cuatro (aunque en las últimas horas ha perdido fuerza).

Bilwi, uno de los más afectados

No obstante, las rachas de vientos de hasta 250 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales han dejado al menos seis fallecidos, destrucción de infraestructura, viviendas, inundaciones y crecidas de ríos. Además, miles de personas tuvieron que ser evacuadas.

Pero en el caso de Nicaragua, precisamente Bilwi (zona Caribe) ha sido uno de los sitios más afectados. De ahí los testimonios de locales en cuanto al temor y el sufrimiento.

“En este momento no hay servicios públicos, no hay electricidad, y no hay ningún tipo de comunicación. En el caso de la alimentación, la empresa (privada) nos había ayudado con suministros de alimentos básicos después de Eta, que nos están sirviendo en este momento”, dijo uno de los testigos al medio nicaragüense.

Mientras por estas horas continúan contabilizándose los efectos del huracán Iota por Nicaragua, en países como El Salvador ha perdido fuerza y se ha convertido en depresión tropical.

Una capilla dañada

Precisamente, en Bilwi, recientemente fueron publicadas algunas imágenes de cómo ha quedado la capilla del Seminario menor. Las fotos en la que se ven los daños fueron publicadas por Radio Católica de Siuna y reproducidas por la propia Conferencia Episcopal de Nicaragua.

La oración de la Iglesia

Debido a este complejo momento que atraviesa Nicaragua, así como otros países de la región debido al impacto ahora del huracán Iota (antes de Eta), la Iglesia continúan tendiendo su mano y velando por las afectados.

Un ejemplo ha sido el mensaje del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, quien hizo un llamado a permanecer en constante oración pidiendo a Dios y a la Virgen protección.

También, desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua se publicó la siguiente oración:







