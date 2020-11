Santa Sede: Los pobres nos facilitan el acceso al cielo

«Para ser creíbles como cristianos, no podemos escapar de esta búsqueda constante de Dios que habita en las personas pobres y espera nuestra mano tendida. No podemos perder ni un segundo y debemos apresurarnos, … Para los pobres, el tiempo puede convertirse rápidamente en desesperación, si no ven la mano tenderse: “¡Cuánto es larga la espera de un vaso de agua para el enfermo que tiene sed!” (San Agustín, En. en ps. 36, d. 1, 10). Así que tiende tu mano al pobre, ¡ahora!»