La belleza de los órganos en Francia, un patrimonio impresionante

Milagrosamente salvado de las llamas, el gran órgano de Notre-Dame de París acaba de ser desmontado para su restauración y reinstalación en 2024. En cuanto al órgano de la catedral de Nantes, ha quedado irremediablemente reducido a cenizas y silencio. Apoyo indefectible de la oración, el órgano es un elemento esencial en la liturgia. Pero ¿sabes cuántos órganos hay en Francia?

En Francia, el inventario presentado por el ministerio de Cultura en 1980, el año del patrimonio, ha durado 20 años. El inventario hacía referencia a 8500 instrumentos. Pero habría 10.000, según la asociación Orgue en France, que reúne centenares de asociaciones de Amigos de los órganos. Además, desde 2017, es la encargada por el ministerio de Cultura de constituir un inventario digital de los órganos de la Francia metropolitana.

Los órganos más antiguos datan de finales del siglo XV y todavía se fabrican. El este sigue siendo la región más rica en la materia gracias a la presencia de auténticas dinastías de fabricantes de órganos, como los Silbermann del siglo XVIII o los Callinet del siglo XIX.

Alsacia cuenta por sí sola con más de 1200 órganos, Lorena con casi 1000 y Lemosín, la región más pobre en órganos, con 40. La Isla de Francia, por su parte, posee un conjunto excepcional de 250 órganos, de los cuales 126 pertenecen a la ciudad de París.

Orgue de Saint-Eustache. © Thomas Ospital

A partir de la ley de 1905 sobre la separación de Iglesia y Estado, los órganos de los edificios de culto católico pertenecen al Estado o a administraciones públicas, esencialmente las comunas. Los órganos presentes en las iglesias antes de 1905 están limitados al culto permanente, gratuito y exclusivo. Por tanto, es necesaria una autorización del propietario público y el parecer del clero usufructuario para dar un concierto de órgano.

La protección de los órganos en Francia

Hoy en día, más de 1450 órganos (de 10.000) están protegidos bajo la designación de monumentos históricos. La 5.ª sección de la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura (CNPA) está dedicada a la protección de los instrumentos de música antiguos, entre ellos los órganos.

En su Guía práctica, puesta en línea en 2019, el ministerio de Cultura cuenta: “A partir de 1840, varias cajas [el mueble que contiene el instrumento] de órganos destacados fueron clasificadas al mismo tiempo que las catedrales donde se conservaban.

Habrá que esperar hasta el siglo XX para que el instrumento disfrute de una protección jurídica específica. En adelante, conviene proteger de forma homogénea la caja y la parte instrumental. Los criterios generales de protección [del patrimonio] se aplican también para los órganos: integridad, antigüedad, singularidad o rareza, interés técnico, artístico o científico, notoriedad del autor, vínculo con un personaje o acontecimiento histórico, representatividad, vínculo con un inmueble protegido”.

wikimedia commons ORGUE DE SAINT ROCH, PARIS.

La restauración completa del órgano de la catedral de Amiens forma parte de las grandes obras actuales en los tubos. La del gran órgano de la iglesia de Saint-Merry, en París, de la que los músicos Couperin y Saint-Saëns fueron titulares, debería iniciarse en 2021.

Sin embargo, la mayoría de los instrumentos de nuestras iglesias sólo requiere un mantenimiento mínimo, si un organista o una asociación está interesado en ellos. El inventario en curso registra también los órganos abandonados…

Costosa conservación

Entre los órganos construidos recientemente, citaremos el de la iglesia de Saint-Laurent en Le Bourg d’Oisans, cuya caja es una columna de luz, o el de la catedral de Orange inaugurado en 2019. En París, el proyecto de un órgano-carrillón inédito para la iglesia de Sainte-Claire (distrito 19) podría dar un nuevo aliento a la fabricación de órganos.

La conservación de este patrimonio religioso abundante y disperso no es sencilla. Las pequeñas comunas no tienen los medios para encargarse de unas obras tan cualificadas y costosas. Y el descenso en la práctica religiosa no anima a conservar un instrumento que se utiliza poco o nada.

