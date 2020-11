El adiós de un enfermero muestra la realidad del Covid en México

Un informe en la prestigiosa revista británica The Lancet detalló el hecho de que México encabeza la lista de personal sanitario fallecido durante la pandemia

La realidad es fuerte: México se encuentra en un estado de emergencia por la pandemia. Con un promedio diario de 5.500 casos (confesados por la Secretaría de Salud cada día, en conferencia de prensa de las siete de la tarde), el virus ha generado más de 95.000 muertes.

Las historias de solidaridad ciudadana, de heroísmo frente a un panorama desolador con el tercer lugar mundial en muertes (y un sub registro notable) y con una curva que no se aplana ni en las proyecciones optimistas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero oficial del Gobierno, se multiplican, dando idea de la fortaleza que guarda el pueblo mexicano.

Una de ellas ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales. Se trata del enfermero Sergio Humberto Padilla Hernández, un muchacho de 28 años de edad, quien grabó un video para tranquilizar a sus familiares antes de ser intubado por estar infectado del virus, sin pensar que era la despedida.







Te puede interesar:

El enfermero que moría de COVID y su mensaje de confianza en Dios





Situación sanitaria*

Sergio Padilla es uno de tantos casos del personal sanitario que han muerto en México. De hecho, en el mes de septiembre se publicó un informe en la prestigiosa revista británica The Lancet que detalló el hecho de que México encabezaba la lista de personal sanitario fallecido durante la pandemia.

Shutterstock

Las dos causas que señala The Lancet y que no se han corregido, tienen que ver con una fallida estrategia gubernamental frente a la enfermedad y la carencia de insumos para la protección del personal que se encuentra en la primera línea. El Gobierno mexicano rechazó el artículo diciendo que incurría en “francas mentiras”.

Un día después del artículo de The Lancet, Amnistía Internacional colocó a México en lo más alto de la lista mundial con 1.320 trabajadores sanitarios fallecidos. La cifra estaba por encima de los 1.077 de Estados Unidos o los 634 de Brasil, los dos países más golpeados por la pandemia y ambos con una población total muy superior a la de México.

Las estadísticas también muestran que la tasa de mortalidad de México es cercana a diez por ciento, lo que significa que fallece una de cada diez personas que se contagian del coronavirus, uno de los índices más altos a nivel mundial, sobre todo si se toma en cuenta que la tasa de mortalidad en el planeta es de dos por ciento, de acuerdo con los datos del portal de la Universidad de Medicina Johns Hopkins.

Shutterstock

El adiós de un hombre de fe

Padilla, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, trabajaba en el Departamento de Enfermería de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, en el Estado mexicano de Chihuahua (uno de los dos estados que han vuelto a semáforo rojo por la cantidad de casos de infectados en las últimas semanas), envió el mensaje antes de ser intubado en el Hospital Ángeles de la localidad.

«Llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy porque voy a volver. No es un adiós», comenzó diciendo Sergio en su video.

«Vamos a salir adelante. Los volveré a ver, amigos y amigas. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, no más que me recupere y vamos a seguir adelante…Yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego».

Sergio había ya padecido la muerte de su hermana por la Covid-19 el pasado mes de agosto. A ella también le había dedicado un mensaje: “Nos volveremos a ver, algún día”, dijo en aquella fecha de luto para la familia Padilla Hernández. Hoy esta familia, como tantas otras en el país, vuelve a estar de luto. La curva no se aplana. Y menos para el personal que se la juega a diario, con insumos de ínfima calidad, para enfrentar la pandemia.