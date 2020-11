"Todos los procedimientos, incluido el nombramiento de obispos, dependen del compromiso y la honestidad de las personas interesadas", afirma el número dos del Vaticano

El cardenal Pietro Parolin por mandato del Papa ha publicado hoy un informe de 449 páginas luego de dos años de investigación sobre la escalada al poder eclesiástico del entonces cardenal Theodore Edgar McCarrick, a pesar de las denuncias de abusos sexuales que había en su contra.

“Publicamos el Informe afligidos por las heridas que el caso ha provocado en las víctimas, en sus familias, en la Iglesia en los Estados Unidos, en la Iglesia Universal”, afirmó el cardenal Parolin este 10 de noviembre de 2020 en un vídeo mensaje desde el Vaticano en español.

El Secretario de Estado invita a leer el documento en su totalidad para no extraer conclusiones parciales, cuyo titulo es indicativo de su importancia: Informe sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones de la Santa Sede en relación con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick.







«De la lectura del documento se desprenderá que todos los procedimientos, incluido el nombramiento de obispos, dependen del compromiso y la honestidad de las personas interesadas», afirma Parolin sobre la difícil lección aprendida estudiando el caso McCarrick.

«Ningún procedimiento, incluso el más perfeccionado, está libre de error porque involucra las conciencias y las decisiones de hombres y mujeres», añadió.

«Pero el Informe repercutirá también en esto: en hacer que todos los involucrados en tales cuestiones sean más conscientes del peso de sus decisiones u omisiones. Son páginas que nos empujan a una profunda reflexión y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro, aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado».

El segundo en la jerarquía vaticana afirma que a través del denso informe publicado, se entenderá el porque ha llevado dos años realizarlo. «Sólo a partir de la visión global y del conocimiento, en su totalidad, de lo reconstruido de los procesos de toma de decisiones concernientes al ex cardenal McCarrick, será posible comprender lo que ha sucedido».

El dolor de las víctimas

«El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad», argumentó.

Parolin explica que se trata de un documento exhaustivo, que ha requerido un examen de toda la documentación de los «archivos de la Santa Sede, la Nunciatura en Washington y las diócesis de los Estados Unidos involucradas de diversas maneras».

El secretario de Estado ha afirmado hubo coloquios con los testigos y las personas informadas de los hechos, a fin de obtener «un panorama lo más completo posible y un conocimiento más detallado y preciso de las informaciones pertinentes».

Parolin recuerda las palabras del Papa en su Carta al Pueblo de Dios de agosto de 2018, a propósito de los abusos de menores «Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas».

Protección de los menores y adultos vulnerables

Asimismo, explicó que en estos dos años, la Iglesia ha dado pasos «significativos» para la «protección de los menores e intervenciones» para evitar que «se repitan ciertas decisiones tomadas en el pasado».

Entretanto, recordó que la normativa canónica se ha enriquecido con mecanismos estables «para recibir los avisos de abusos y establece «investigar las denuncias contra los obispos que hayan cometido delitos o hayan protegido a sus responsables».

Además de la intervención sobre «el secreto pontificio acerca de las denuncias, los procesos y las decisiones relativas a los casos de abuso de menores y personas vulnerables».

Especialmente, relevante «en los casos de omisión de denuncia o encubrimiento de los abusadores». Parolin recordó la publicación del Vademecum sobre los procedimientos para tratar los casos de abuso de menores, publicado el pasado mes de julio por la Congregación para la Doctrina de la Fe».

El cardenal italiano confirma que «nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado», al citar las palabras del Papa.

“Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse».

Dolor y esperanza

El cardenal Parolin concluye diciendo que «el dolor va acompañado de una mirada de esperanza». Y afirma que «para que estos fenómenos no se repitan, además de normas más eficaces, necesitamos una conversión de los corazones».

«Necesitamos pastores creíbles anunciadores del Evangelio, y todos debemos ser muy conscientes de que esto sólo es posible con la gracia del Espíritu Santo, confiando en las palabras de Jesús: «Sin mí nada podéis hacer”.