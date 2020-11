Nicaragua: El hombre que desafió al huracán Eta para salvar a su esposa

El huracán Eta ha dejado devastación en Centroamérica, pero también algunos gestos cargados de heroísmo y amor

¿Qué hace ese hombre arriba del techo? ¿Cómo es posible? Está loco.

El video de un hombre enfrentando al huracán Eta se hizo viral en los últimos días. Y estas interrogantes y afirmaciones eran las que se transformaban en tendencia al verlo.

La gente más humilde haciendo lo que pueden para rescatar lo poco que tienen #Nicaragua#HuracanEta#PuertoCabezaspic.twitter.com/jcMKB21PUG — Yader Tejada™ (@yader29) November 3, 2020

Pues a primera vista, y sin conocer el contexto, la interpretación podía ser variada.

Viral-Fair Use

Heroicidad y amor

Pero aquella imagen del hombre sin camisa y luchando con vientos de más de 200 kilómetros por hora en una zona de Nicaragua tuvo un giro cuando se descubrió por qué lo había hecho.

En ese sentido, informaron agencias como EFE, el nombre del protagonista es Byron Nihimaya Cirilo, un hombre de 32 años que tomó esa decisión para proteger a su familia a través de la reparación del techo (el agua perjudicaba a la vivienda).

Con el paso de las horas se conoció un detalle más que formó parte de aquella decisión: su esposa, quien en ese momento estaba enferma con fiebre en plena acción del huracán Eta.

Es por eso que para salvarla y evitar que se mojara en ese estado, este hombre tuvo un gesto que por estas horas es reconocido como de heroicidad en Nicaragua.

«Fue difícil, pero como no quiero que le haga daño (el huracán Eta) a mi mujer, me subí, puse unos clavos en el zinc, y me baje», dijo luego en entrevista con Radio URACCAN Siuna.

“Por la gracia (mira al cielo como refiriéndose a Dios) estamos a salvo”, dijo la mujer.

Ver entrevista aquí:

Por último, también la caridad. Es que una vez conocidos los motivos de la decisión muchas personas se ofrecieron para ayudarlo en el arreglo de la vivienda.

Devastación, dolor y oración

El huracán Eta, devenido en tormenta tropical, ha seguido su paso por estas horas en sitios como Florida (Estados Unidos), México y Cuba.

No obstante, antes, tras haber tocado tierra en otros países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Riva y El Salvador, el saldo ha sido devastador, dejando decenas de víctimas y miles de damnificados.

También daño en infraestructuras y afectación de servicios. En medio de esto, desde algunos países como Honduras, la Iglesia ha llamado a la acción y también a la oración debido a los efectos destructivos, tal cual se publicó en Aleteia.

Es en este contexto, de devastación, dolor y oración, donde también trascienden estas historias virales, pero que esconden trascendencia: amor y sacrificio por los demás.







Te puede interesar:

Huracán Eta: La Iglesia de Honduras en oración por las víctimas











Te puede interesar:

El embate del huracán Eta, ahora rumbo a Cuba y EEUU