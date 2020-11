España: Padres católicos, en pie de guerra contra la nueva ley educativa

El gobierno ataca a la libertad de los padres, la supervivencia de los centros concertados y la importancia de la religión en la escuela

El gobierno de España lleva tiempo preparando una nueva ley de educación, llamada LOMLOE y que, en España, toda la sociedad la conoce como “Ley Celaa”.

Ya es público el marco general de la ley y algunas de las enmiendas aprobadas, gracias a las propuestas de Podemos, ERC y el Partido Socialista. Aún queda trámite parlamentario, pero la escuela concertada, los padres y la asignatura de religión saldrán muy mal paradas.

Desde las escuelas concertadas (la mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas), padres de alumnos y colectivos implicados en la educación se ha creado una plataforma llamada “Más plurales”.

En ella se denuncia lo que consideran “una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación”.

Las mayores quejas y los mayores problemas que muestran estos colectivos, con respecto a las convicciones religiosas, son los siguientes:

Ataque a la escuela concertada

La LOMLOE, explican estos colectivos “pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares”.

La demanda social era un término ampliamente aceptado en la comunidad educativa con el que se garantizaba el derecho de las familias a elegir centros. Con la eliminación de este concepto, explican estos colectivos se pretende “el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados”

Además la nueva ley crea un nuevo derecho, el “derecho a la educación pública”. Estos colectivos denuncian la imposición de pública, ya que, explican… “el único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados”.

Ataque a la enseñanza de la religión

La LOMLOE vuelve a introducir el tema de la enseñanza religiosa como caballo de batalla ideológico. Vuelve, una vez más a considerar a la religión como una asignatura al margen del currículo educativo. Se propone “sin alternativas y sin efectos en la evaluación”. Una situación que no sólo ocurriría en los centros públicos, sino también en centros que no fueran de titularidad estatal.

La nueva ley creará además una nueva asignatura Educación en valores cívicos y éticos, de carácter obligatorio. Los colectivos de “Más plurales” lo consideran como “instrumento de adoctrinamiento”.

Ataques a las familias

Al atacar a la escuela concertada y no permitir la demanda social y al atacar el derecho de los padres a elegir la educación según sus convicciones morales y religiosas ya se está atacando a las familias. Los colectivos añaden que el incluir en la ley la terminología de “derechos de la infancia” puede producir un ataque a las familias. “Incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado”, explican.

En este momento recuerdan la desafortunada frase de la Ministra de Educación: «los hijos no pertenecen a los padres”. Y se plantean:”¿pertenecen al Estado, tal vez?”

Lengua española y educación diferenciada

Durante el último trámite parlamentario, hasta el momento, se han incluido nuevas enmiendas que ahondan aún más en la queja de los padres. Dos de ellas destacan. Los padres podrían no tener la libertad de elegir el idioma para sus hijos.

En el articulado de la ley no se incluirá que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza. Los padres no podrán escoger educación diferenciada porque la ley fijará no financiar a centros que segreguen a los alumnos por sexo.



