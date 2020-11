Papa Francisco pide rezar por una inteligencia artificial "más humana"

Publicado el Video del Papa con su intención de oración para noviembre

Acaba de lanzarse El Video del Papa de noviembre con la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa (incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil – MEJ).

Este mes de noviembre, el Santo Padre llama la atención sobre el cambio de época que la humanidad está atravesando gracias a los avances de la inteligencia artificial. Para Francisco, este progreso debe estar siempre “al servicio del ser humano”, respetando su dignidad y cuidando la Creación.

Esta edición de El Video del Papa contó con el apoyo de Enel, una empresa energética multinacional y uno de los principales actores integrados en los mercados mundiales de la energía, el gas y las energías renovables.

Progreso real

No es una novedad que, en los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha avanzado a un ritmo exponencial. Así lo evidencian sus múltiples aplicaciones en distintos campos del conocimiento.

Hoy el 37% de las organizaciones en el mundo ha implementado IA de alguna manera (lo que supone un aumento del 270% en los últimos cuatro años).

El Papa Francisco aclara que este avance, como el de la robótica, “puede hacer posible un mundo mejor si va unido al bien común”.

En este sentido, espera un progreso tecnológico que no aumente las desigualdades en la sociedad. Si no, no se trataría de un “progreso real”, uno que considere la dignidad de la persona y el cuidado de la Creación.

Inteligencia artificial para mejorar la vida

La inteligencia artificial es capaz de resolver muchas cuestiones que tienen al ser humano en el centro. Entre otras, puede evaluar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes para detectar oportunidades de mejora.

También puede ayudar a personas con disminuciones visuales o auditivas para desarrollar mejores herramientas de comunicación (como la traducción de texto a voz o de voz a texto).







Te puede interesar:

¿Por qué la Iglesia aborda el tema de la Inteligencia Artificial y la Robótica?





O puede agilizar la recopilación, el procesamiento y la difusión de datos e información sanitarios. Esto puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes, especialmente en aquellos que viven en zonas remotas.

Lo mismo en el campo de la ecología. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial es posible analizar datos sobre el cambio climático. También elaborar modelos que puedan ayudar a predecir catástrofes naturales.

Además sirve para crear ciudades inteligentes y sostenibles. Entre otras cuestiones, reduciendo del gasto urbano, aumentando la resiliencia de las carreteras y aumentando la eficiencia energética, entre otras cuestiones.

Hay enormes posibilidades de utilizar el progreso para el bien común y este video, realizado con imágenes de Enel y del Instituto Italiano de Tecnología, muestra algunas de ellas.

Al servicio del ser humano

Según el CEO de Enel, el ingeniero Francesco Starace,

«La innovación ha puesto a disposición herramientas extraordinarias que debemos ser capaces de utilizar de la mejor manera posible. Como reafirma el Papa Francisco, es nuestra tarea asegurar que los beneficios resultantes se distribuyan equitativamente y generen oportunidades y bienestar. Para orientar positivamente nuestra acción y nuestras elecciones en relación con el presente y el futuro, es necesario poner en el centro el respeto por las personas y el medio ambiente, adoptando una visión basada en la sostenibilidad. Solo así la evolución tecnológica puede ser aliada de la humanidad y generar oportunidades que hasta hace pocos años no podíamos ni siquiera imaginar».