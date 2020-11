3 cosas que debe hacer un cristiano el día de las elecciones

No es ningún secreto que el discurso político es especialmente divisivo este año, pero existe una oportunidad escondida en medio de la vorágine.. Una vez hayas cumplido con tu deber cívico de votar en las elecciones aquí en Estados Unidos, únete a completar estas tres acciones para construir una nación más fuerte y más sana… todos juntos.

En Su tiempo en la tierra, Cristo rogó explícitamente a Sus seguidores que estuvieran unidos, diciendo:

No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno… (Juan 17,20-22)