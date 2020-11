“¡Elif vive!”, el grito que vence a la muerte tras terremoto en Turquía

Este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, sucedió un hecho por demás esperanzador en medio de tanto dolor en Turquía, país que el 30 de octubre –hace ya tres días- fue sacudido por un terremoto de 7 grados en la escala de Richter.

Durante las horas cruciales para la búsqueda de sobrevivientes se dio un pequeño milagro. Así mismo fue considerado por los propios equipos de salvamento. La protagonista se llama Elif Perinçe, una niña de tres años que fue encontrada con vida tras permanecer más de 60 horas bajo los escombros.

“Vive, ¡Elif vive!”, se transformó en un verdadero grito de esperanza. Elif, ahora también símbolo en Turquía, no ha sido la única que ha podido ser rescatada en los últimos días, pues también sucedió algo similar con su madre y dos hermanas. El número de personas rescatadas, se estima, ha sido superior a 100.

La imagen de portada, que tiene que ver con destrucción y escombros, fue subida por el actor Robert De Niro a redes. Su mensaje de alguna manera ayuda y motiva a no dejar de rezar por las víctimas y sus familiares.

"Devastating news coming from the #Greek island of Samos and the Aegean coast of #Turkey. Our thoughts are with the families of the victims and all those affected by this terrible tragedy."#Earthquake #Σεισμος #Deprem pic.twitter.com/IOYtYAjsj8

— Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) October 30, 2020