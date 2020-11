El «postureo ético» es tendencia en redes sociales

¿Cómo llamar en español a esa actitud de las personas que en los medios de comunicación y en las redes sociales aparecen como

Mucho selfie de «a mí me preocupa un montón el mundo», muchas frases de crítica social, pero ahí queda todo… ¿Qué nombre poner a ese comportamiento?

La Fundéu (Fundación del Español Urgente) ha detectado que últimamente se habla de esa actitud hipócrita. En inglés se denomina virtue signalling.

Según la Fundéu, la expresión se encuentra en frases donde se habla de «exhibición de valores que te permite mejorar el concepto que los demás tienen de ti» o de «llamar la atención del otro mostrando lo bueno que se es y lo consciente que se está de las calamidades humanas».

Para «hacerse la foto»

Al parecer, quien practica el virtue signalling lo haría «para obtener rédito personal y situarse en un nivel moral superior».

Para este comportamiento denominado virtue signalling, la Wikipedia en inglés ya tiene una definición: «Neologismo peyorativo para la manifestación prestigiosa y nada ingenua de valores morales con el propósito de mejorar la propia imagen».

Un nombre para reflexionar

La Fundéu propone que para hablar de virtue signalling en español empleemos la expresión postureo ético.

Cuando ponemos nombre a las cosas, disponemos de una herramienta mejor para hablar de ella y -en este caso- reflexionar sobre este problema.

El postureo ético nos habla de:

postureo : en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se dice que es la «actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción».

: en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se dice que es la «actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción». ético: un adjetivo para el que la RAE da, entre sus acepciones, la de «perteneciente o relativo a la ética».

Así pues, quien hace postureo ético no es precisamente ético (recto, conforme a la moral), que sería otra acepción de la palabra en el diccionario. Toca a la ética de lado pero está muy lejos de actuar rectamente.

El postureo ético tiene mucho de vanidad, de impostura y de hipocresía. Es decepcionante cuando descubrimos que un líder, un famoso, un influencer o un youtuber es todo lo contrario de la imagen que proyectaba en redes.

¿Qué hacer si detectamos actitudes de postureo ético en una persona, una empresa, un partido político o una entidad? No se trata de dar nombres aquí, pero todos conocemos políticos que alardean de lo que no viven, o famosos que dicen apoyar causas humanitarias pero solo lo hacen cuando están de promoción.

Frente a eso, nuestra respuesta puede ser dejar de seguirlos en redes o no hacerles publicidad, por ejemplo.

¿Y yo?

Pero no está de más que yo me plantee, en el plano personal, si hago «postureo ético». Para trabajar este tema en positivo, me servirán estas tres referencias:

Coherencia: hago que mis mensajes (mis palabras) vayan en consonancia con lo que pongo en práctica. Sinceridad: mis planteamientos son auténticos. Humildad: ¿estoy dispuesto a pasar oculto?, ¿haría esto aunque nadie me viera? ¿hago que luzca el mensaje y no yo?

«El hombre sincero será colmado de bendiciones» (Libro de los Proverbios, 28, 20)