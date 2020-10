¿Cómo rezar cuando nos sentimos débiles y vacíos? El Papa responde

Elafirmó hoy quemismo nos enseñó a orar como Él lo hizo: Con humildad. Por eso, cuando nos sentimos débiles, inútiles, vacíos, debemos suplicar que la oración de Jesús también sea nuestra.

En esos momentos de crisis, rezando, «escucharemos» una voz del cielo «susurrando palabras de ternura: “Tú eres el amado de Dios, tú eres hijo, tú eres hija, tú eres la alegría del Padre de los cielos”.

Francisco invitó a rezar con el alma desnuda, sin disfrazase, mostrando los propios pecados y faltas. Lo dijo durante la audiencia general de este miércoles en la mañana, 28 de octubre de 2020, que tuvo lugar el Aula Pablo VI del Vaticano.

«Por esto, afirmó, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. “Yo no puedo rezar hoy, no sé qué hacer: no me siento capaz, soy indigno, indigna”.

El Papa indicó que es necesario encomendarse a Jesús «para que rece por nosotros» y explicó que fue por nosotros y para nosotros que se escuchó la voz del Padre, durante el bautismo de Jesús en el Jordán: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco«.

Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro. Entonces, escucharemos en esos momentos difíciles, una voz del cielo – narró el Papa – más fuerte que la denuncia que viene de lo más profundo de nosotros mismos reafirmando que somos hijos amados de Dios.

Humildad para rezar

Precisamente, afirmó el Papa,»para cada uno de nosotros hace eco la palabra del Padre: aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie. Jesús no bajó a las aguas del Jordán por sí mismo, sino por todos nosotros«.

El Pontífice enseñó cómo rezar: con humildad. En este caso, dijo que el pueblo que iba al Jordán para recibir el bautismo, y recibir el perdón de sus pecados, lo hacía “alma y pies desnudos”. Así como muestra el pueblo que se acercaba al Jordán “desnuda el alma y desnudos los pies. Así es la humildad».

El Papa destacó que “el primer acto público de Jesús es por tanto la participación en una oración coral del pueblo” donde “todos se reconocían pecadores”. “El pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia”.

Jesús, hombre de oración

Jesús «ha abierto los cielos, como Moisés había abierto las aguas del mar Rojo, para que todos pudiéramos pasar detrás de Él. Jesús nos ha regalado su propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre».

La oración dono de Jesús es «como una semilla de la Trinidad, que quiere echar raíces en nuestro corazón. ¡Acojámoslo! Acojamos este don, el don de la oración. Siempre con Él. Y no nos equivocaremos», concluyó.

En su discurso, el Papa continuó el ciclo de catequesis sobre la oración y centró su meditación en el tema «Jesús, hombre de oración» (Lectura: Salmo 3:21-22).

El Papa y la señora ‘Covid’

Antes de iniciar la audiencia general, Francisco explicó hoy, una vez más, porque no saludó uno a uno a los fieles y peregrinos presentes en el Aula Pablo VI, congregados con mascarillas, pasando por el control de la temperatura corporal y distantes, para escucha la predicación papal del miércoles.

“Me encantaría bajar, saludar a cada uno, pero tenemos que mantener la distancia porque si bajo ahora se forma una muchedumbre por saludarnos.

Y esto va en contra del cuidado, de la precaución que debemos tener frente a esta ‘señora’ llamada covid que nos está haciendo tanto daño.

Así que discúlpenme si no bajo a saludarles. Les saludo desde aquí, pero yo los llevo en mi corazón y tú también me llevas en el tuyo. Reza por mí, a distancia podemos rezar uno por el otro. Gracias por entenderlo”.

Centenario del nacimiento de Juan Pablo II

Por otro lado, en los saludos a los peregrinos polacos, recordó que este año se celebra el centenario de Juan Pablo II, quien «siempre ha exhortado a un amor privilegiado por los últimos e indefensos y por la protección de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural».

Por la intercesión de María Santísima y del Santo Pontífice polaco, Francisco pido a Dios que suscite en los corazones de todos el respeto por la vida de nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más frágiles e indefensos, y que dé fuerza a los que la acogen y cuidan, incluso cuando esto requiere un amor heroico».

La Audiencia General concluyó con el rezo del Pater Noster y la Bendición Apostólica.