¿Quién es el primer cardenal afroamericano de la historia creado por el Papa?

El papa Francisco en el próximo consistorio del 28 de noviembre nombrará a 13 nuevos cardenales cercanos a su visión de una Iglesia de puertas abiertas e inclusiva. En la lista se encuentra el, el arzobispo de Washington, monseñor, 72 años.

«El Papa Francisco está enviando un poderoso mensaje de esperanza e inclusión a la Iglesia en los Estados Unidos» Así lo dijo el arzobispo José H. Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal de EEUU, cuando el Papa anunció su decisión.

El nombramiento de los nuevos cardenales cimentará la influencia de Francisco en la elección de su sucesor. Al final del mes de noviembre, si no hubieran novedades (fallecimientos o renuncias), los cardenales electores sumarían 128, más 104 no electores mayores de 80 años, para un total de 232, según el sito vaticanista Il sismografo.it.

De hecho, monseñor Gregory, además de convertirse en consejero papal- como todos los miembros del colegio cardenalicio – con su nueva dignidad adquiere el derecho de elegir al próximo Sumo Pontífice en un cónclave o también podría ser elegido Sucesor de Pedro. Cierto, “los Papa se hacen en el cónclave” (cardenal Giussep Siri), pero la anterior es una probabilidad.

Ser cardenal es la más alta dignidad después del Pontífice. En su nuevo llamado a servir la Iglesia, monseñor Gregory podrá susurrar al oído del pontífice, practicando su español, pues es uno de los idiomas que domina, además del italiano.

Francisco le había dado confianza y probablemente le observaba desde hace ya algún tiempo, así el 4 de abril de 2019 lo nombró arzobispo metropolitano de Washington. Monseñor Gregory asimismo es el primer estadounidense nombrado en el colegio de los cardenales desde 2016.

«El nombramiento del primer cardenal afroamericano de los Estados Unidos nos da la oportunidad de hacer una pausa y dar gracias por los muchos regalos que los católicos afroamericanos han dado a la Iglesia», dijo Mons. Gómez en una declaración, escrita en nombre de todos los obispos americanos.

Un dato que cabe mencionar es que solo alrededor de 250 de los 37,000 sacerdotes católicos estimados en los Estados Unidos son afroamericanos, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y reportado por el New York Times (25.10.2020).

El presidente de la Conferencia Episcopal, Gómez pidiendo oraciones por el nuevo cardenal electo, también recordó que como ex presidente de la Conferencia que reúne a los obispos del país, monseñor Gregorio había mostrado «un liderazgo generoso y de principios».

El anuncio de la creación del cardenal Gregory, realizado por el mismo Papa en el Ángelus del 25 de octubre, coincide con las tensiones raciales que han crecido en EE.UU y en vísperas de las elecciones presidenciales en el mes de noviembre.

Actualmente en EEUU, hay solo otro obispo de origen afroamericano, Shelton J. Fabre de la Diócesis de Houma- Thibodaux en Louisiana. La noticia del nombramiento a cardenal de Gregory también refuerza la importancia de un grey minoritario pero vital en EEUU: 5 % de los católicos en ese país son afroamericanos, según el Pew Research Center.

Se trata de una elección por méritos. Gregory nació el 7 de diciembre de 1947 en Chicago (Illinois) recibió su Doctorado en Liturgia del Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma (1980). Fue ordenado sacerdote el 9 de mayo de 1973 para la archidiócesis de Chicago.

Después de su ordenación sacerdotal, ocupó varios cargos: Vicario parroquial de Our Lady of Perpetual Help Parish en Glenview; estudiante en Roma (1976-1979); profesor de liturgia en el Seminario de Saint Mary of the Lake en Mundelain, miembro de la Oficina archidiocesana para la liturgia y maestro de ceremonias de los cardenales Cody y Bernardin (1980-1983).

Fue nombrado obispo titular de Oliva y Auxiliar de Chicago el 18 de octubre de 1983. El 29 de diciembre de 1993 fue trasladado a la sede de Belleville (Illinois) y tomó posesión el 10 de febrero de 1994. Fue nombrado arzobispo metropolitano de Atlanta (Georgia) el 9 de diciembre de 2004.

Dentro de la Conferencia Episcopal, fue Presidente (2001-2004), Vicepresidente (1998-2001), miembro de los Comités Ejecutivo y Administrativo, del Comité de Doctrina, del Comité de Política Internacional, Presidente del Comité de Personal, del Comité sobre el Tercer Milenio/Año Jubilar 2000 (1998-2001) y del Comité de Liturgia (1991-1993).

