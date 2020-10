Niños con síndrome de Down sorprenden a su maestra el día de su boda

Tal vez sea generalizar decir que las personas con Síndrome de Down comparten, además de los rasgos físicos propios que aporta el cromosoma extra, u. Pero bien es cierto que, lejos de querer caer en el tópico, la gran mayoría de los portadores de éste síndrome tienen una sensibilidad especial.

Cada una con sus particularidades y carácter, las personas con Trisomía 21 son, como cualquier otro individuo, parte de nuestra sociedad y como tal deben de estar integrados. Sin embargo, son muchos los que ven en ellos un potencial especial que no se encuentra en cualquier otra persona.

Ese potencial se percibe en esa capacidad empática de la que hablaba al principio, en una visión vital donde existe una simplificación de los problemas, o sencillamente, en la facilidad que las personas con Síndrome de Down suelen tener para sonreír. Son cualidades muy valoradas por maestras de Educación especial como Cintia Bonfante, que ven en ellas un valor extraordinario que puede aportar mucho bien a la sociedad, a las familias y al mundo laboral.

Buena muestra del valor que da una maestra a sus alumnos con discapacidad es la emoción que sintió Cintia Bonfante al ser sorprendida el día de su boda por sus pequeños alumnos.

José, su novio, fue quien organizó esta tierna sorpresa para su futura mujer. Ella es logopeda en el centro Caxias do Sul (Brasil). Sus alumnos no podían faltar el día de su boda. Por ello les pidió que fueran quienes les llevaran sus alianzas hasta el altar tras realizar un conmovedor desfile por el centro de la iglesia.

José sabe bien el gran amor que siente Cintia por su trabajo. Por ello quiso que sus alumnos participaran en este momento tan especial en su boda. Para Cintia, ver a sus niños fue “uno de los mejores momentos de la boda”.

Su emoción es el reflejo de lo que para ella representan las personas con Síndrome de Down. “La alegría me sobrepasó de tal manera que pensé que mi corazón no sería capaz de soportarlo” dijo tras la ceremonia.

Cintia, gracias a su mirada hacia las personas con Síndrome de Down, ha sabido transmitir a su novio lo enriquecedor de la discapacidad. Gestos como éste, y personas como Cintia y José, son los que hacen que poco a poco la integración de las personas con discapacidad vaya convirtiéndose en una realidad.

Todos formamos parte de la sociedad, cada uno de nosotros tiene un papel importante solo por el hecho de ser, pero además, las personas con Síndrome de Down son capaces de sacar lo mejor de cada uno, pues junto a ellas aprendemos a maravillarnos con los pequeños logros y a entusiasmarnos con lo cotidiano, y eso supone hoy en día un gran valor.

Espero que disfrutes tanto como nosotros de este video que ya se ha hecho viral.

This groom surprised his bride by having her students with Down’s syndrome be the ring bearers and I’m a puddle of tears on the floor 😄 pic.twitter.com/PKv1SduZv4

— Jana Hisham (@JanaHisham) October 17, 2020