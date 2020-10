El Papa no habló solo de personas homosexuales en nuevo documental…

El documental ‘Francesco’ no es sobre el papa Francisco dijo a Aleteia el director

Primero analicemos la película: ‘Francisco’ es un documental que recorre el dolor y la esperanza de la humanidad. En dos horas de imágenes fuertes y conmovedoras vemos un balance de ocho años de pontificado. “Fratelli tutti”, la encíclica social sobre la fraternidad y la amistad social plasmada en la pantalla.

El espectador corre el riesgo de sentirse llamado a algo mas grande: a sentirse parte de la misma familia humana, que esta en el mismo “barco” en medio de las olas furiosas de la pandemia, de la crisis humanitaria, ecológica, educativa, económica y social.

Se corre el riesgo de sentirse en culpa por el bien que no se ha hecho. Porque parafraseando a Francisco: No es suficiente portarse bien. El dolor de los niños enjaulados como animales, separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos lacera el espectador y, al mismo tiempo, se siente la esperanza del testimonio de las religiosas que ayudan a los niños migrantes en esa frontera, en el rostro de Sor Norma Pimentel.

Es una obra que grita a las injusticias de nuestro tiempo: desde el testimonio de la niña prófuga del pueblo Rohingya hasta la víctima de abusos por parte de miembros del clero. Y a través de las palabras del Papa y sus viajes apostólicos, el espectador tiene de frente esa humanidad desolada y olvidada.

Quizás el espectador también comparte el enojo del Papa cuando pide respeto para los prófugos Rohingya en Bangladesh, cuando su servicio de seguridad quiere bajarles del escenario abruptamente; nos invita ponernos los zapatos del más débil, sin importar que sean de fe musulmana, género o raza.

El director es hábil en construir un ciclo visual, como si fuera la vida misma, desde la Plaza de San Pedro poblada de miles de personas jubilosas para acoger al primer Papa latinoamericano elegido en el conclave de 2013 hasta llegar a la misma Plaza en el Vaticano vacía lluviosa, oscura, silenciosa del 27 de marzo de 2020, escenario de la histórica bendición Urbi et Orbi.

Un recorrido de momentos inolvidables desde el primer viaje del Papa a Lampedusa, donde ha denunciado la globalización de la indiferencia. Y la respuesta del entonces gobierno de Italia que luego ha salvado a 150.000 personas en el Mediterráneo a través de la operación Mare nostrum (18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014). Antes de que Europa le diera la espalda a la peor crisis humanitaria desde la segunda guerra mundial.

Un documental que no esconde la fragilidad: La voz que se le quiebra al sucesor de Pedro contando a los periodistas su viaje a Lesbos y mostrándoles los dibujos de los niños refugiados que pintaban otros niños ahogados. En el Campo de Moira, vemos mujeres y hombres que lloran, arrodillados en el suelo que tocan al Papa.

Asimismo, las tres familias musulmanas que sonreían incrédulas porque un papa cristiano les sacaba de ese infierno con la ayuda de la Comunidad de San Egidio. Viajaron todos a Roma con el Papa, el mismo que como un abuelo feliz estaba rodeado de los niños de esas familias en un almuerzo en Casa Santa Marta. Los pequeños le explicaban sus dibujos y le miraban con inocente gratitud.

El llamamiento del Papa a favor de los refugiados de la guerra en Siria. Los niños salvados en el mar que recuerdan los que nunca llegaron a destinación como Aylan Kurdi (el niño kurdo de tres ahogado en una playa en Turquía).

Bergoglio calumniado por convivir con la dictadura militar en Argentina: los testimonios que cuentan de un jesuita que en silencio ha salvado a tantas personas ayudándoles a escapar por el Río de la Plata y la frontera con el Brasil. Una gota en el océano de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura del general Videla, pero que cuenta de la esperanza de salvar vidas en tiempos hostiles con valentía, sin auto bombo y astucia.

La denuncia del Papa de una economía que mata, pues produce millones de desplazados y del bienestar de Occidente que convive con la indiferencia por la suerte de los migrantes forzados, mientras la riqueza aumenta en manos de pocas familias y personas.

Las estadísticas dan razón a Bergoglio: Según la ONG Oxfam, los 2.153 multimillonarios del mundo poseen el 60% de la riqueza mundial, lo que significa que tienen más dinero que todos los 4.600 millones de habitantes de la Tierra juntos.

En el documental el Papa recuerda que el trabajo es dignidad para los pobres para salir del asistencialismo. El pastor practico que pide que todos paguen sus impuestos (ángelus 18.10.2020) porque es una responsabilidad moral. En la pandemia los ricos aumentaron su portafolio.

En efecto, Il Corriere della Sera ha publicado una investigación reciente en la que indica que aumentar los impuestos a los super millonarios (de 0,5% a 1%) permitiría sostener 117 millones de puestos de trabajo (18.10.2020).

En la película, la voz del Papa se alza para defender lo indefendible porque otros líderes no quieren o no pueden; desde el homosexual que no puede quedarse sin familia, rechazado, marginado, hasta llamar las cosas por su nombre: ‘genocidio’.

Esto respecto al genocidio armeno por parte del Imperio Otomano (1915-196) negado hasta ahora por el gobierno de Turquía. Pero, también es el Papa del silencio respetuoso y contemplativo en su visita a Auschwitz-Birkenau.

Al final, vemos al papa emérito Benedicto XVI, 93 años, que nos invita a todos a seguir el camino de la misericordia mostrado por papa Francisco. Un Papa que nos motiva a los espectadores a unirse a él en la lucha contra las injusticias contra la creación y las personas más vulnerables para que cada uno contribuya al bien común por un mundo mas fraterno, tierno y humano.

En la pandemia, el documental se cierra con un aplauso coral desde los balcones de las casas dirigidos a los ‘héroes’ o santos de la puerta de al lado que luchan por la fraternidad humana cada día y sin cansancio. Pero mejor ver el documental. Las palabras se quedan cortas.

A continuación, nuestra entrevista a Evgeny Afineevsky, 48 años, director del documental ‘Francesco’, galardonado con el Premio Kinéo Movie for Humanity Award, ya nominado a los premios Oscar y a Emmy 2016 y 2018.

– ¿Qué aspecto de este encuentro con el Papa le ha llamado más la atención?

Admiro la simplicidad, la franqueza y la honestidad del Papa. Me hizo sentir igual que él, siempre me hacía sentir cómodo, lo siento como un amigo, un hermano, un padre. Me gusta especialmente su sentido del humor.

– De todas las cosas que dijo el Papa Francisco, ¿hay algún concepto que le haya causado una impresión muy personal?

Aprendí algo de él: los seres humanos podemos elegir ser víctimas de nuestro pasado o héroes de nuestro futuro. Nos enseña que debemos mirar hacia el futuro, decidir qué es importante en la vida – el cambio climático, los refugiados – y luego enfrentar la vida proyectada hacia el futuro. No podemos ser víctimas de los desastres del presente, sino mirar al futuro con más amor y felicidad. El Papa nos inspira a seguir esta dirección a través de sus acciones.

– ¿Es el Papa Francisco un auténtico comunicador? ¿Por qué?

Francisco es directo, inmediato, dice lo que siente, y si se equivoca, lo admite (como en el caso de los abusos sexuales). Se confiesa regularmente y admite que se equivoca. Muestra una gran humildad. Mientras que otros no siempre quieren admitir sus errores, él sí. Y esto me gusta: su franqueza, su simplicidad.

– ¿Qué tiene el liderazgo del Papa Francisco que otros líderes de nuestro tiempo no tienen?

Soy judío, no católico. Esto ya dice mucho: yo, que no me siento religioso, me inspiro en sus acciones. Condenó el Holocausto, visitó Israel… y esto me hace sentir cerca de él. Veo que muestra un liderazgo global, que se preocupa por todos, no sólo ve a los católicos, nos ve a todos como seres humanos. Trata de promover la paz (en África Central, Israel, Palestina), hace cosas que otros líderes no hacen.

Muchos de ellos tratan de separar mientras él trata de unir, de dar esperanza durante esta pandemia. Mira al mundo entero sin ponerle etiquetas. He aprendido mucho de él, y siento que sus acciones pueden inspirar porque no sólo se trata de la Iglesia Católica, sino de toda la humanidad. En este sentido es diferente de otros líderes mundiales.

– ¿Qué expectativas tiene usted sobre este documental respecto al público?

Espero que mi película pueda educar y dar esperanza en estos tiempos en los que es importante que miremos al futuro.