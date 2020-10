Misionera en Angola, uno de los países donde más niños mueren al nacer

Benguela es una ciudad desituada en la costa de. Fue un enclave importante para los portugueses en África, porque de allí se obtenía cobre.

Más adelante se descubriría que también poseía reservas de petróleo, gas y abundantes puntos de kimberlita, una roca volcánica que esconde diamantes.

© OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS La misionera en un acto litúrgico en Benguela.

Una altísima mortalidad infantil

Sin embargo, pese a tanta riqueza natural, la situación política y económica del país es inestable. La esperanza de vida es la más baja del mundo, situada en los 38 años y causada por una elevada mortalidad infantil (66 niños por cada 1.000 nacimientos). Angola es el noveno país del mundo en este triste ránquing de muertes.

La labor de los misioneros católicos se centra en la atención a las necesidades básicas de alimentación, salud y educación de los niños y sus madres.

La oposición de su madre

Juana Domínguez es una misionera española que ha pasado toda su vida en Angola. Según cuenta, cuando ella tenía unos 25 años la congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores decidió enviar misioneras a la Patagonia, en América, pero su madre se opuso rotundamente a que ella marchara al Nuevo Continente. El plan se fue al traste.

«Hija, ya no me perteneces»

En cambio, un tiempo después se presentó la necesidad de atender Angola, en África. Y para entonces, hubo una novedad para la madre Juana: «¿Cuál fue mi sorpresa? Como Dios es tan bueno, lo dije a mi madre y mi madre me dijo: ‘Hija, ya no me perteneces, le perteneces a Él. Que haga Él contigo lo que quiera’. Y me vine a Angola.»

© OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS Niños angoleños con la misionera Juana Domínguez.

Pese a las dificultades externas, la difusión del Evangelio es una realidad palpable. En los últimos años se ha pasado de unos 26.000 bautizos a más de 46.000 y se han levantado 49 escuelas.

Con motivo de la jornada del Domund que se celebró el 18 de octubre, la misionera explicaba en un breve vídeo qué le sugiere el lema «Aquí estoy, envíame»:

Y añade un mensaje para todos: «Aquel que da con alegría va a ser feliz».