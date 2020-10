La hermana Mary Arpita “cuidaba a los enfermos con amor”

La hermana Mary Arpita estaba a cargo del dispensario y centro de maternidad de St. Mary, en Bangladesh, en la diócesis de Rajshahi. Pertenecía al instituto femenino “Asociadas de María Reina de los Apóstoles (SMRA) y falleció a los 68 años con neumonía por COVID. Estuvo hospitalizada en Dhaka, pero no superó la enfermedad.

Todos los que la conocieron y estuvieron con ella están conmocionados. “La hermana Mary Arpita era una religiosa muy comprometida. Era muy amable y humilde. A pesar de que padecía varias enfermedades, era trabajadora y no se guardaba nada para sí”, afirma a FIDES el padre Bikash H. Reberio, párroco de la parroquia de Bonpara, que trabajaba intensamente con la religiosa.

De la hemana Mary Arpita destaca su devoción: “una mujer de oración que sacaba fuerzas de la Santa Misa”, pero también su amor hacia su labor de enfermera: “La hermana Mary Arpita reservaba una atención especial para sus pacientes. A menudo los cuidaba olvidándose incluso de comer por estar a su lado. Cuidaba a los enfermos con amor”.

En FIDES muestran toda su labor en el instituto femenino, en el Dispensario y en el Centro de Maternidad y destacan el testimonio de un paciente musulmán: Nurjahan Begum, de 55 años. Así habla de Mary Arpita: “Cada vez que me enfermaba, iba al dispensario y centro de maternidad St. Mary’s. La hermana Arpita me cuidaba con toda su atención. Me entristece mucho su muerte. El Señor la bendiga”.