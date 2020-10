Un papamóvil ecológico, la última incorporación al parque móvil vaticano

La conferencia episcopal japonesa ha regalado al Papa Francisco un nuevo “Papamóvil”: un Toyota Mirai de hidrógeno, especialmente diseñado para sus viajes, informó la revista italiana Virgilio Motori el 9 de octubre. Este nuevo vehículo emitirá muy poco gas de efecto invernadero.

El nuevo Papamóvil fue diseñado el pasado mes de noviembre por la marca japonesa Toyota con motivo del viaje del Papa a Japón.

Entregado el 7 de octubre, el automóvil, blanco como sus predecesores, mide 16.7 pies de largo y 8.9 pies de alto. Mirai, una palabra que significa «futuro» en japonés, es el primer sedán impulsado por hidrógeno que se produce en masa desde 2014.

Es un automóvil con virtudes ecológicas avanzadas: su sistema de celda de combustible funciona con hidrógeno y puede viajar unos 500 km (310 millas) con el tanque lleno. El único inconveniente: la única estación de repostaje de hidrógeno funcional está en Bolzano, Italia, en la frontera con Austria.

