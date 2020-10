Pareja: Cuando la rigidez religiosa afecta a la relación matrimonial

Este artículo está basado en un caso tratado por la Dra. Orfa Astorga

Para mí, lo conveniente, ante todo, era contraer matrimonio con alguien del mismo credo, como garantía de mi felicidad. Lo hice, sin embargo, al poco tiempo, lo que debió ser el cariño y la íntima unión de un feliz matrimonio, se convirtió en la tiranía de un enfermizo celo religioso.

Constantemente escuchaba una retahíla de argumentos sobre mi persona: que si la pecaminosidad del vestido, mi arreglo personal, mi gusto por la música; mi relación con las personas y muchas cosas más, apelando a una errada interpretación de lo dicho por San Pablo “las mujeres estén sujetas a sus maridos” (Ef. 5,22), considerando que debía esperar de mí una total sujeción a su voluntad.

Llegó al grado de oponer su supuesta religiosidad, con nuestra intimidad conyugal, la cual convirtió en un acto desamorado, solo para tener los hijos que Dios nos mandara. Un día, desesperada se me ocurrió decirle, que cada quien debía buscar a Dios a su manera… ojalá no lo hubiera hecho: reaccionó con insultos y llego a amenazarme físicamente.

No olvido el día, en que mi esposo murió en un accidente y me di cuenta de que no sentía una verdadera pérdida de amor. Solo un extraño dolor.

Regresé a mi casa paterna, alejándome de mi congregación y mis prácticas religiosas, mientras que el dolor persistía, por lo que, siguiendo un consejo, me decidí por pedir ayuda especializada.

La terapia

Se me propuso un plan de superación personal, que rechacé en un principio, hasta que pude entender a través de varias sesiones, que mi conducta obedecía a la inseguridad y repetición de patrones familiares.

Fue necesario hacerme comprender aspectos de mi personalidad y de la de mi difunto esposo, que conjuntadas, afectaron gravemente nuestro matrimonio.

En mi caso, por la educación recibida, aprendí a ser solo dócil y obediente, descuidando la formación del carácter, con la sola pretensión de una relación conyugal, en la que viviría una suerte de idolatría hacia quien sería mi esposo, pues sería mi fuente de seguridad y autoestima. Pretendía ser solo como un espejo donde se reflejaría su luz.

Me quedó claro, que la mía había sido una deliberada aceptación de dependencia, más sin llegar a padecer alteraciones patológicas en mi personalidad, por lo que mi terapia fue para resolver mis inseguridades y comprender el deber ser del matrimonio y el amor conyugal.

Así salí al mundo real con pasos titubeantes, pero sintiéndome motivada para estudiar, trabajar y formarme en virtudes humanas, con un plan concreto, que poco a poco pude llevar a cabo, adquiriendo una seguridad desconocida para mí, hasta entonces.

Bien dice el refrán: “Hay que ir tan lejos como nos alcance la vista que desde ahí podremos ver más lejos todavía”.

Lo que ahora alcanzo a ver es que ya no evadiré las responsabilidades de mi vida, por la que caí en el error de querer llevar al plan religioso lo que correspondía solo a lo conyugal, y, de manera contraria, pretender llevar al plano conyugal cuestiones que solo eran de naturaleza religiosa.

Ahora he entendido, que los cónyuges, sin perder la riqueza de sus individualidades deben trascenderla hasta engendrar una nueva forma de ser: “No la tuya o la mía, sino la de los dos”.

Y no descarto reencontrarme con el verdadero amor.

En cuanto a mi esposo…

Resulta difícil reconocer un algo negativo de quien ya no está, pero acorde a mi experiencia, a mi esposo, que igual repitió patrones de educación y compartió mis errores; sí se le podían diagnosticar alteraciones graves de personalidad, además de una falta de verdadera formación religiosa.

Algo que se puede entender, de quien ciertamente había crecido en una familia de fundamentalismos religiosos y sin capacidades para relacionarse afectiva y amorosamente.

Por ello, sus celos religiosos manifestaban actitudes posesivas de fondo, vicios personales en vez de virtudes, y otras malformaciones que daban como amargo fruto una equivocada concepción del matrimonio y del amor conyugal.

Mi extraño dolor resultó ser una mezcla de sentimientos de frustración, culpa y fracaso, que desapareció cuando lo pude perdonar.

Ahora pienso que al igual que yo; mi esposo fue el producto de una educación que lo deformó, por lo que puede no ser tan culpable, y rezo porque Dios lo juzgue desde su paternal e infinita misericordia.

La unidad en el matrimonio se puede graficar con el ejemplo de los binoculares, en donde uno de los cónyuges es el ojo que ve por el lente izquierdo, y, el otro cónyuge, es el ojo que ve por el lente derecho, luego es en el cerebro donde se unen las imágenes para observar el panorama en su amplitud.

Esa amplia imagen formada sería la tercera dimensión del amor, la de una unidad de dos.

