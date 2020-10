Andrea Bocelli estrena su versión de You’ll Never Walk Alone

El 13 de noviembre el célebre tenor italiano Andrea Bocelli lanzará su nuevo álbum Believe. Sobre dicho proyecto el cantante declaró: “El concepto detrás de Believe se basa en tres palabras: fe, esperanza y caridad. Estas son las tres virtudes teologales del cristianismo, pero, independientemente de cualquier creencia religiosa, también son las tres claves extraordinarias para dar significado y plenitud a la vida de cada uno de nosotros.”

El disco incluirá duetos con las reconocidas Alison Krauss y Cecilia Bartoli, así como también una pista inédita de Ennio Morricone, compositor compatriota de Bocelli, fallecido los primeros días de julio del presente año.

A modo de adelanto, Bocelli estrenó su versión del célebre himno You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo), canción de apertura del disco. La pieza fue originalmente escrita para el musical Carousel de Oscar Hammerstein y Richard Rodgers, estrenado en Broadway en 1945. Su mensaje de esperanza, sin embargo, no ha perdido vigencia con los años.

En las redes, Bocelli señala lo siguiente: “Esta canción de gran éxito está imbuida de un carisma innato que la eleva a ser una composición que une y brinda calor a los corazones de grandes multitudes. Como una especie de declaración de amor y solidaridad colectiva, esta pista nos asegura que un “cielo dorado” nos espera después de la tormenta.”

La canción ya había sido interpretada por muchos y variados artistas, entre los que se destaca el grupo Gerry and the Pacemakers, cuya grabación de 1963 resuena en Anfield y es acompañada por el canto de los seguidores del Liverpool FC antes del comienzo de cada partido.

El 20 de marzo de 2020, por iniciativa de la emisora de radio holandesa 3FM, esta misma versión fue emitida simultáneamente por 162 emisoras de radio de Europa en señal de solidaridad y resistencia frente a la pandemia de Coronavirus.

Otros artistas que también la han versionado son por ejemplo Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Johnny Cash, Barbra Streisand, Los Tres Tenores, el cuarteto Il Divo e incluso la banda de punk rock alemana Die Toten Hosen.

A dicha lista se suma ahora Bocelli con una interpretación profundamente conmovedora, tal como es habitual en él, bajo los arreglos de Steven Mercurio. El comienzo del video, además, deja en claro la inspiración religiosa bajo la que el cantante interpreta su versión del clásico.

Traducción de la letra:

Cuando camines a través de una tormenta, mantén la cabeza en alto y no tengas miedo de la oscuridad. Al final de la tormenta hay un cielo dorado y se halla el dulce canto plateado de la alondra.

Camina a través el viento, camina a través de la lluvia, aunque tus sueños sean impelidos y estén rotos. Camina, camina con una esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo. Nunca jamás caminarás solo.