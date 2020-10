Cardenal Barbarin: Tengo incrustados los gritos de las víctimas de abusos

En mi alma y conciencia , este es el título del libro escrito por el cardenal Philippe Barbarin publicado el 1 de octubre por Plon editions.

Condenado en primera instancia a seis meses de prisión condicional por no haber denunciado las agresiones sexuales cometidas durante veinte años por Bernard Preynat a scouts entre los años 1970 y 1990, el arzobispo de Lyon fue finalmente liberado en apelación el pasado mes de enero.

Dos meses después, en marzo de 2020, el obispo Barbarin anunció que dejaba su puesto como Primado de las Galias después de dieciocho años de ministerio en Lyon.

Su dimisión fue aceptada por el papa Francisco, y se incorporó a la archidiócesis de Rennes a principios de julio, donde ahora es capellán de la casa madre de las Hermanitas de los Pobres en Saint-Pern, en Ille-et-Vilaine.

Fue desde el Monasterio de las Contemplativas del Monte de los Olivos en Tierra Santa, durante un largo retiro espiritual, como el prelado escribió este libro -cuyo copyright se cederá a las víctimas de agresión sexual- con este frase clave: “Ha llegado el momento de dar mi testimonio. Se necesita la verdad. Para todos». Encuentro con un hombre tranquilo.

¿Por qué escribir este libro?

El tumulto mediático ha pasado. Me ha parecido bien decir cosas que no podía expresar entonces. Ha llegado el momento de contar ciertos hechos, de describir con calma un camino interior. Seguro, este libro será mejor o peor recibido, pero espero sobre todo que traiga más luz y paz que problemas.

En su prefacio, dice que quiere compartir «lo que ha hecho o dejado de hacer» …

En este punto está muy claro: siempre he pensado que no era culpable de lo que se me acusaba, es decir, de haber obstruido la justicia. Al contrario, siempre he animado a las víctimas a presentar denuncias.

Sin embargo, siempre he reconocido mis errores. Como cuando me contaron por primera vez sobre el asunto Preynat no querer oírlo demasiado.

Luego, cuando conocí a Bernard Preynat, no le exigí que me contara de inmediato los hechos. Entonces habría ido a llamar a la puerta de la Conferencia Episcopal Francesa, y habría recibido una respuesta.

¿Por qué no actué hasta 2014, cuando conocí a una víctima? Ese hombre me explicó lo que pasó. Le pregunté si escribiría los hechos.

Con un documento preciso, entonces se podría ir a llamar a la puerta de Roma y preguntar qué hacer, incluso aunque estos hechos tan graves ya no pudieran ser juzgados por los tribunales franceses debido a su antigüedad.

Una vez que estos hechos llegaron a nuestra atención, fueron tales que no pudimos escondernos en el silencio. Eso es lo que hicimos. Roma admitió: «Es muy antiguo, pero es muy grave». Por eso le retiramos todo ministerio a Bernard Preynat.

¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué yo mismo, que le pedí testimonio a una víctima tan pronto como la conocí, no le pregunté a Bernard Preynat tan pronto como me enteré de los hechos? Eso fue un error, lo admito.

Sitúa los hechos en el contexto de aquel momento, ligados a una actitud general. ¿Qué quiere decir?

Básicamente, nos damos cuenta de que lo que pasó sucedió en casi todas partes. La gente lo sabía. Tales casos ocurrían en otros lugares, en patinaje artístico, en círculos médicos… La gente lo sabía pero no decía nada.

Podemos ver que había una actitud generalizada en ese momento que estaba equivocada. No tengo ninguna dificultad para admitir que no hice lo que debería haber hecho.

Sin embargo, cuando conocí a una víctima que tuvo el valor de venir a verme y contarme los hechos, le pregunté si estaría de acuerdo en testificar. Una semana después, tuve su historia.

Por otro lado, todos los hechos que me contaron fueron prescritos por la justicia francesa.

Pero luego pensé para mí mismo que teníamos que buscar a otras víctimas más jóvenes que pudieran presentar una denuncia, antes de ser golpeados por el estatuto de limitaciones. Y encontramos algunos.

A partir de ese momento, podrían realizarse juicios. El derecho canónico es diferente del derecho francés. Podemos pedirle al Papa que levante el plazo de prescripción cuando se trata de hechos muy graves.

Esto es lo que le pedí, por todas las personas que habían sido agredidas por Bernard Preynat. El Papa aceptó. Todas las víctimas tenían derecho a un juicio canónico. Lo que sigue siendo un punto positivo.

Mis errores, los reconocí en la catedral, en los periódicos y en los tribunales. Pero de lo que me acusó la justicia francesa, no me considero culpable.

El Tribunal de Apelación lo reconoció: nunca me he interpuesto en el camino del trabajo de la justicia.

En su libro vuelve extensamente a los testimonios de las víctimas de Bernard Preynat. Dice que sus gritos resuenan en su oración. ¿Cómo?

Sus gritos están incrustados en mi carne. Lo primero que hago cada mañana después de la señal de la cruz es leer la lista de víctimas que he encontrado y encomendarlas al Señor. Sus nombres están escritos en una tarjeta que encuentro cada mañana en mi breviario.

Leyendo los salmos, detrás de ciertos versos, veo el rostro de una víctima en su sufrimiento, en sus heridas, en su revuelta, en su consternación…

Mi oración ha cambiado y en particular en la lectura de los salmos. Nunca los había entendido de esa manera.

Sin que esto signifique que puedo entender todos los sufrimientos de las víctimas, creo que los Salmos me han permitido conocerlos más personalmente.

Después de años de tormenta mediático-judicial, ¿qué hombre es hoy?

Soy un sacerdote que debe ofrecer su vida como ofrenda o sacrificio. Mi vida hoy está entregada para que la curación por Jesús se lleve a cabo, porque Él es el Salvador y Su salvación debe llegar.

Escribe que casi se hunde. ¿Qué le ayudó a aguantar?

Una de las cosas que más me ha ayudado son las oraciones de otras personas. Es cierto que muchas veces me han interpelado en los andenes del metro o en la estación de tren.

Pero al mismo tiempo, me encuentro con personas en la calle que me expresan su apoyo y sus oraciones por mí, lo que significa que llevan este sufrimiento conmigo.

Sabía que podía colapsar en un cuarto de hora, o al día siguiente, en cualquier momento… Fueron principalmente las oraciones de los demás las que me mantuvieron en pie.

Capellán de las Hermanitas de los Pobres, ahora vive en Bretaña, ¿cuál es su vida diaria hoy?

Estoy experimentando algo nuevo. Vivo con religiosas, respondo a sus peticiones, las confieso, les digo misa. Un equipo de Nuestra Señora me pidió que los acompañara, un grupo de scouts también.

Tengo solicitudes de acompañamiento espiritual. Poco a poco la gente llega llamando a mi puerta. Monseñor d’Ornellas [arzobispo de Rennes, nota del editor] me dio un gran regalo de confianza cuando me pidió que diera clases en el seminario de Rennes. Doy clases allí todos los martes.

Es mucho trabajo. Tengo que adaptarme, encontrar un nuevo ritmo, no lo tengo ganado de antemano por supuesto.

¿Tiene una expectativa o esperanza particular con la publicación de su libro?

Me gustaría que dijera las verdades y el sufrimiento que no se ha escuchado. Hubo un ataque legal muy fuerte, comprensivo por el sufrimiento de las víctimas.

Empezamos a acusar a la Iglesia de no haber hecho nada, de haber practicado la clandestinidad, etc. ¿Y nosotros en todo esto? Pónganse en nuestro lugar.

Vea cómo se han manejado hechos similares en otras circunstancias o en otros países. No digan que no hicimos nada.

Por supuesto, hemos cometido errores, pero ahora prestamos mayor atención a esos actos. Reconocemos las injusticias y delitos muy graves que sufren las víctimas de abuso sexual. Es un libro para explicar que la Iglesia de hoy sabe cómo actuar, lo que no siempre era así antes.

¿Cómo entendió, a un nivel más personal, el sentido del calvario que ha vivido?

Simbólicamente, era importante que perdiera mi carga y me la volviera a poner. Alguien tenía que cargar con el peso de las enormes heridas de las que era responsable la Iglesia. Este peso, lo acepté.