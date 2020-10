Brasil y la apabullante violencia contra los indígenas duplicada en 2019

Con una emotiva dedicatoria al sacerdote Pedro Casaldáliga (defensor de la Amazonía y los pobres fallecido en agosto de 2020), así comienza el informe “Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil-datos de 2019” del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y difundido por la propia Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)

En las últimas horas el contenido de este informe ha tenido amplia repercusión debido a que hace referencia a diversas cuestiones como «la intensificación de las expropiaciones de tierras indígenas a través de la invasión, de la ocupación ilegal por parte de extraños a la comunidad». También a que «el loteamiento se consolida de forma acelerada y agresiva en todo el territorio nacional, causando una destrucción incalculable”.

El documento señala sin titubeos que los datos de 2019 (primer año de gobierno de Jair Bolsonaro y que aparece como destacado en el informe) hablan de una “realidad extremadamente perversa y preocupante del Brasil indígena”.

#RelatórioCimi2019 | O resumo com os principais dados do Relatório de Violência contra os #PovosIndígenas no Brasil também está disponível em espanhol, inglês, italiano, francês e alemão. Acesse e compartilhe! https://t.co/O6Oa8Le01t #DenúnciaIndígena

— Cimi (@ciminacional) October 1, 2020