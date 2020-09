El papa Francisco se une a las peregrinaciones virtuales en Argentina

Esta temporada de peregrinaciones en la Argentina no será igual, como en ninguna parte del mundo lo ha sido este 2020. Sin embargo, como en todos los años anteriores, la actitud de quien recibe es siempre la misma: María abraza y junta a sus hijos.

“Madre abrázanos. Queremos seguir caminando”, es el lema de la 46ª Peregrinación de los jóvenes al Santuario Mariano de Luján que tendrá lugar este sábado 3 de octubre de manera virtual con momentos compartidos de oración, testimonio, transmisión de la Santa Misa, entre otras actividades para caminar “con el corazón sin salir de nuestra casa hasta la Casa de la Virgen”.

Este tipo de transmisiones y momentos compartidos por redes sociales son oportunidad para que se unan y participen aquellos peregrinos que por la distancia geográfica no podrían hacerlo. Y en una manifestación local del amor a la Virgen de Luján ya lo hizo el Papa Francisco desde el Vaticano.

El Papa se hizo presente en la 40 edición de la Peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján en Centenario, Neuquén, convocada con el mismo lema y bajo la misma modalidad que la juvenil al Santuario Nacional. “Me gustó el lema”, dijo Francisco en un video compartido con los peregrinos neuquinos.

“A veces el camino se hace difícil, y no sólo a veces; ordinariamente puede ser difícil. Y en estos momentos de la pandemia y de tanta amenaza a la salud, tanto miedo, tantas necesidades, es más difícil. Por eso necesitamos que la Madre nos abrace, nos junte”, definió y pidió el Papa.

Y continuó: “Una vez oí decir que uno de los trabajos de una madre es juntar a los hijos. Y a otra le escuché decir cuando le preguntaron cuál de sus hijos es el mejor, el preferido (…)‘tengo cinco dedos en la mano; si me pinchan uno me duele lo mismo que si me pinchan otro. Todos son distintos, pero todos son iguales”.

“Eso es la Virgen con nosotros. Somos todos distintos, pero ella es Madre y nos abraza. Por eso le pedimos: ‘Madre abrázanos, queremos seguir caminando’”, instó el Papa al unirse y acompañar la peregrinación antes de impartir su bendición.

Desde casa

Este sábado, como vienen adelantando en las redes oficiales peregrinos, sacerdotes, obispos, servidores, la Virgen va a ir al encuentro de cada casa, por lo que invitan a preparar un espacio en el hogar con una velita, unas flores, en las que depositar las intenciones y acompañar la oración. La transmisión desde las redes de LaPereLujan o a la página oficial http://peregrinacionlujan.org.ar/ tendrá lugar entre las 06 del sábado 3 de octubre y la medianoche, durante toda la jornada.

A las 19 será la Misa a puerta cerradas desde el Santuario de Luján, presidida por el Cardenal Poli. Pero habrá muchas sorpresas, como paradas y visitas a los puntos emblemáticos de la Peregrinación desde San Cayetano, en Liniers, invitados especiales, cantos, etc.

Los servidores, voluntarios que anualmente hacen esfuerzos sobrehumanos para permitir la peregrinación cuidando de la salud y seguridad de todos, ya tuvieron estos días su peregrinación virtual, acompañando a distancia el camino que con un grupo reducidísimo, desde la cercana General Rodríguez hizo la Virgen hasta el Santuario. La emoción de llegar a los pies de la Virgen, rezando a la distancia, es distinta a la habitual, pero también es única.

Su camino de servidores es un adelanto del que vamos a poder realizar desde nuestras casas, en cualquier lugar del país o del mundo recibiendo la visita de María y sintiendo su consolador abrazo.