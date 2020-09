Mochima: La joya escondida del mar Caribe

«Tierra de muchas Aguas», eso significa Mochima en lengua indígena. Probablemente el dialecto de los indios Cumanagotos, quienes fueron sus antiguos pobladores. Es parque nacional desde 1973, se encuentra ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui en el oriente de Venezuela y corre a lo largo de la costa marítima del país, entre las ciudades Puerto la Cruz y Cumaná.

En realidad, es un grupo de islas así como también, de montañas de frondosa cobertura vegetal. Eso constituye su principal atractivo pues, si se circula en lancha o yate por allí, se disfrutará un panorama nunca visto: un mar azulísimo y altas montañas de un verdor tropical intenso.

Allí radica la belleza del parque, en la combinación de montañas que caen al mar, playas espectaculares, cantidades de islas, muchas de ellas prácticamente vírgenes. Un grupo de islas que contienen escenarios de bahías, acantilados, golfos, costas de aguas profundas, playas de arena blanca, arrecifes de coral, islas e islotes y ensenadas. Todo ello entre un primoroso cajón de montañas.

El lugar se presta a deportes acuáticos tales como el submarinismo y el velerismo gracias a las siempre cálidas aguas del Mar Caribe.

Mochima fue muy visitada por piratas franceses e ingleses y contrabandistas holandeses. Robaban su valiosa sal desértica pero Mochima se vengaba y los extraviaba en el ancho y profundo Mar Caribe. Quedaban totalmente perdidos en el océano y sin paradero alguno. Jamás se encontraron ni barcos ni los tripulantes; simplemente desaparecían como si el agua se los tragara.

El cronista relata:

Lamentablemente, no hubo intervención celestial en los principios para aquellos que ansiaban el perdón luego de sus arrepentimientos para no ser perdidos en las aguas del Caribe. Cuenta que una mujer pecadora, arrepentida, abrazó la cruz y suplicó perdón. Los curiosos no han podido separar de ella la cruz y tomó esto como una señal de que había sido perdonada. En la actualidad se cree que toda persona que logra abrazar la cruz será automáticamente perdonada.