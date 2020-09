El niño que aborté es amado por Dios y lo será siempre

«Lo siento, pero no hay latidos …». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. No era posible. No podía creer que nuestro hijo, claramente visible en ese monitor en la sala de ultrasonido, ya se hubiera ido.

Conmocionada, le pregunté al médico: «¿Está seguro?». Me dijo que sí, y también me explicó que no era culpa mía. «Probablemente hubo una malformación cromosómica», dijo.

Me eché a llorar. «¿Pero cuánto hace que sucedió?», pregunté.

“Aproximadamente dos semanas… sé que duele. Se siente como si estuvieras de luto por una muerte «, dijo.

«Por supuesto, ¿qué más podría ser?». Quería responder, pero estaba demasiado alterada por escuchar la noticia.

Ese niño, nuestro tercero, había llegado un poco inesperadamente. Los dos primeros eran todavía muy pequeños, pero nos tomamos en serio la promesa que hicimos el día de nuestra boda, cuando el sacerdote nos preguntó: «¿Están preparados para aceptar amorosamente a los hijos de Dios?».

Un regalo es bienvenido: no es exigido ni rechazado. Como no teníamos motivos serios para posponer un embarazo, nos gustaba que el Señor nos sorprendiera.

Ciertamente, sin embargo, no esperábamos este tipo de sorpresa: que Él llamaría a la vida a un niño solo para alejarlo de nosotros después de solo unos meses, a las nueve semanas de gestación.

Seguí llorando durante bastante tiempo; me animaron a que me tomara un tiempo para calmarme y llamar a mi marido (debido a la pandemia, no le permitieron acompañarme al hospital).

Hablar con mi esposo me ayudó a cambiar mi mirada de mirar hacia abajo a mirar hacia arriba, de una muerte incomprensible a la vida eterna.

Le dije: “Mi amor, creemos que nuestro hijo ha existido y todavía existe. Dios ya lo amaba. Ya está en el Paraíso rezando por nosotros. Y esta muerte debe tener sentido; solo tenemos que entender lo que Dios quiere ahora… «.

En ese momento, vi la verdad muy claramente: si nuestro hijo era amado por nosotros y por el Señor, tenía que comportarme ahora como lo hubiera hecho con cualquier otro hijo mío.

El médico me había dado dos opciones: dejar que el niño fuera expulsado de mi cuerpo de forma natural o someterme a una operación, una opción que los médicos consideraron mejor evitar, si era posible, ya que implicaría cirugía, con anestesia.

No quería que mi hijo se escapara prácticamente sin que nadie se diera cuenta. Merecía cuidado y respeto, hasta el final. “Quiero operarme y pedir un funeral para el bebé”, le dije a mi esposo, y él accedió de inmediato.

Antes de decirle al médico mi decisión, comencé a preguntarme si no estaba siendo razonable. ¿Quién pediría un funeral para un bebé que había muerto con tan solo nueve semanas en el vientre de su madre?

Y tengo que decir que, hablando con el personal médico, estaba aún más desanimada. ¡Tener un funeral parecía imposible!

Dijeron que había pruebas que debían realizarse al feto, y era difícil sacarlo del hospital porque se consideraba solo “material orgánico”.

Así que inicialmente me conformé con un compromiso. Acepté que el capellán del hospital entrara para bendecir a mi pequeño el día de la operación.

Sin embargo, mi esposo no se rindió. Insistió en que podíamos elegir cómo despedirnos de nuestro bebé y llamó a la funeraria.

Fueron los enterradores quienes nos dijeron que un funeral era legalmente posible. Investigaron lo que había que hacer y obtuvieron todos los permisos necesarios del municipio, el distrito de salud y la sala del hospital.

Trabajaron 3 días por nosotros para que se cumpliera nuestro deseo (sin cobrarnos nada, excepto la preciosa caja de madera en la que lo colocarían. ¡Nos regalaron todo el funeral!).

Me sometí a la operación y todo, providencialmente, salió según lo planeado.

La ceremonia fúnebre tuvo lugar el sábado 13 de junio, aniversario del nacimiento al cielo de la Sierva de Dios Chiara Corbella. Nos pareció una hermosa coincidencia, dado que estamos muy cerca de ella y de su forma de ver la vida.

Mi esposo me decía a menudo: “Hablas demasiado de Chiara; en mi opinión, el Señor te pedirá algo similar tarde o temprano…».

En mi corazón pensé:» Esperemos que no», pero luego agregué: «Lo que quieras, Señor, dame tu gracia«. Puedo testificar que a esta cruz no le faltó gracia. ¡Al contrario! Me aferré a Dios, como pocas veces en la vida.

El día del funeral, frente al pequeño ataúd blanco de nuestro hijo (lo llamábamos “Andrea”, la forma italiana de “Andrés”), nos sentimos profundamente conmovidos.

Todo era tan real: tenía un nombre y un apellido. Tenía un cuerpo, tan pequeño como una nuez, pero destinado a la Resurrección el último día, como el nuestro.

¡Ya le habíamos dado la vida! Fue conmovedor ver ese ataúd blanco a dos metros del tabernáculo. Me pareció un regalo inmenso que mi hijo estuviera ante Cristo, en lugar de en un incinerador.

Unos días antes de descubrir que Andrea ya no estaba vivo, le había pedido al Señor que me mostrara cuánto amaba a los niños por nacer.

Era increíble que hubiera decidido responderme no con una página del Evangelio, con la frase de un santo, o con una inspiración, sino con la vida misma de mi hijo.

Fue una vida corta, “con defectos”, pero ya absolutamente única, preciosa e irrepetible. Si lo amaba yo, que soy solo una persona imperfecta, con muchas limitaciones, ¿cuánto más podría amarlo Dios?

«Verás que la próxima vez irá mejor», me decía la gente, tratando de consolarme. Pero, ¿en qué sentido debería ir mejor la próxima vez?

Perder un hijo es un dolor inmenso y profundo que nunca te abandona. Sé de lo que estoy hablando ahora. Sin embargo, mientras le decíamos «adiós», me di cuenta de que nuestro hijo no había sido un fracaso o un error de la naturaleza que debíamos olvidar; había existido y siempre existiría. Dios lo creó para la eternidad.