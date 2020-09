Richard Carapaz es un nombre que suena muy familiar por estas horas, en especial para los amantes del ciclismo.

En los últimos días, este deportista latinoamericano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Tour de France, la gran fiesta internacional sobre ruedas en el país europeo.

Pero Carapaz no solo es noticia por su performance durante la etapa 18 del tour, que lo llevó a convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña, sino también por los buenos gestos que hacen más bello al deporte.

El encargado de dar testimonio de esto ha sido el polaco Michal Kwiatkowski, quien en las redes sociales difundió este mensaje:

“Esto es para el equipo; esto es para mi familia; esto es para esos fanáticos que nunca dejaron de creer. Esto es algo que nunca olvidaré. Gracias”

This is for the team

This is for my family

This is for those fans, who never stop believing

This is something I will never forget

Thanks @RichardCarapazM, @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/X5kLMozv7a

— Michał Kwiatkowski (@kwiato) September 17, 2020