La foto de la piedad ‘Black Lives Matter’ publicada por el Vaticano

Ladel Vaticano ha publicado una imagen modificada de la ‘piedad’ de Miguel Ángel acompañada del comentario: ‘’, se lee en la cuenta en Twitter del mismo dicasterio, 12 de septiembre de 2020. Se trata de una foto inédita respecto a la estatua original que se encuentra en la capilla del Crucifijo, de la basílica de San Pedro.

La piedad ‘Black Lives Matter’, como ya se le reconoce evoca el momento en que la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús ‘afrodescendiente’ y lo sostiene en sus brazos, justo antes de la llamada lamentación sobre Cristo muerto.

La fotografía fue publicada por la PAV un día después de la ceremonia fúnebre de Willy Monteiro Duarte, de 21 años, romano, de padres originarios de Cabo Verde, llamado por la prensa: el George Floyd italiano; la diferencia es que sus ‘verdugos’, no eran policías ‘blancos’, sino un grupo de jóvenes italianos expertos en artes marciales con ideas neofascistas.

An image that is worth a speech. pic.twitter.com/RnqzEXiW1V

— Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) September 12, 2020