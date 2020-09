¿La COVID influirá también en la espalda de los niños?

Vivimos la vuelta al cole más convulsa de los últimos años. Madres desesperadas con los distintos protocolos y horarios de cada colegio. Si cada año es un reto, este año parece más bien un Ironman. Horarios, gel, mascarilla, distancia de seguridad, medir la temperatura antes de acudir al cole, no llevar al niño si tiene el más mínimo síntoma, pedir cita al médico y llevarle, aislamiento cuando hay sospecha o si ha tenido contacto estrecho… En fin un auténtico laberinto inacabable.

Algunos colegios obligan a llevar su propia comida y a que se lleven todos los libros a diario con lo que el peso de la mochila es excesivo.

Las mochilas es el mejor invento para llevar los libros y material escolar, pero su uso inadecuado produce daños en las articulaciones y músculos del cuello, hombros, espalda, y piernas. Por ello, es importante seguir estas consideraciones para prevenir las lesiones de espalda y que las mochilas no sean perjudiciales para la salud.

Disminuya al máximo la carga de la mochila. Organice bien el contenido, colocando las cargas más pesadas en la parte inferior y más pegadas a la espalda. De tal modo que el mayor peso quede cerca de la cintura. La colocación de la mochila debe ser correcta, deben usar las dos cinchas en ambos hombros, y llevarla lo más arriba posible, a la altura de la cintura, no por debajo. Hay que desarrollar una buena musculatura, para ello hay que hacer ejercicio físico regular y adaptado a cada edad, fortaleciendo musculatura abdominal y espalda. Si el niño es muy alto y delgado, tuviese escoliosis, o cualquier otra patología, o continúa con dolores a pesar de tomar todas las medidas de prevención deberá ser evaluado por su médico o pediatra.

David Tadevosian | Shutterstock

¿Cuánto debe pesar la mochila del cole?

La mochila de los niños no puede superar el 10-15% del peso corporal del alumno. Es decir un niño de 20kg no puede llevar una mochila por encima de 2kg y NUNCA por encima de 5kg. Una niña con 35 kg no puede llevar más de 3,5 kg y menos aún de 5,25kg.

Hoy pesé la mochila de mi hija y pesaba 6,7 kg y con razón se quejaba de dolor de espalda. A mí también me dolería llevar todo el día tanto peso. No podemos permitir esto.

Los carritos a veces son una buena opción pero no todos los colegios lo permiten. Durante la pandemia, muchos colegios no quieren que se quede nada en clase, para poder limpiar bien, y que no haya nada de los alumnos, pero no se dan cuenta que llevando y trayendo a diario todas las cosas pueden traer más gérmenes y que la salud de las espaldas de los niños puede correr grave riesgo. …

Espero que estos 5 consejos sean suficientes para prevenir las lesiones y dolores de espalda de los niños, para aliviar sus molestias de espalda de ahora o de su futuro.