De Chile a Beirut, ¿quiénes son «Los Topos»?

El mundo se sorprendió ante la noticia que la unidad Topos Chile, que ayuda en las tareas de rescate en la capital libanesa, detectó latidos cardíacos muy débiles bajo los escombros de un edificio gracias a un perro rastreador y escáneres térmicos.

“Tenemos que hacer túneles para poder penetrar la estructura, llegar al punto y poder descartar o confirmar la presencia de un cuerpo o una persona viva en el interior“, explicó Francisco Lermanda, coordinador de Topos Chile.

Sin embargo, la esperanza terminó el sábado cuando comunicaron que no habían encontrado “ninguna señal de vida” en las ruinas del edificio siniestrado de Beirut (ciudad que en las últimas horas, a un mes de las explosiones, se vio sacudida por un gran incendio en la zona portuaria).

Pero una vez más surge esta pregunta: ¿quiénes son los Topos?

Tal vez se puede entender con lo que dijo un topo en el documental Bajo los Escombros:

«Aceptar la muerte, renunciar a la vida, no hay padre, no hay madre, no hay noche ni día, no hay remuneración, no hay frío ni calor, no hay miedo, no hay comida, únicamente hay servicio a los demás… entonces eres un topo».

Este equipo de voluntarios nació en México después del terremoto de 1985 (murieron 10 mil personas) ante la necesidad y desesperación al ver a los equipos de emergencia sobrepasados comenzaron a trabajar. Desde ahí comenzaron a llamarse «Los Topos».

Con el tiempo pasó a convertirse en una asociación civil y hoy están en Francia, Bulgaria, Nueva Zelanda y Chile. Donde se han desplegado ante distintas catástrofes mundiales como el 27-F de Chile, el tsunami de Japón e Indonesia, terremoto de Taiwán y Haití, e incluso en el rescate de los 33 mineros de la mina San José; y ahora Beirut.

Hasta el día de hoy siguen siendo voluntarios y se mantienen con donaciones. Además, atienden cualquier emergencia nacional o internacional con el sólo objetivo de salvar vidas.

Hace algunos meses atrás Francisco Lermanda, coordinador de Topos Chile, comentó: «Para el terremoto de Haití sacamos 14 personas vivas. La última de ellas fue después de 28 días. Nuestra ideología tiene que ver con que nadie está muerto hasta que lo encontramos y lo podemos sacar”.

