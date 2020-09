¿Por qué hay sacerdotes que se suicidan?

Hoy es la Jornada Mundial para la prevención del suicidio, y recientemente nos encontramos con la noticia de dos sacerdotes franceses que se quitaron la vida. Triste realidad que nos rodea y que puede suceder en cualquier momento en realidades donde menos lo esperamos.

En mi máster escribí sobre el tema: «Sacerdocio: del encanto al suicidio». Este tema nació frente a la ansiedad que me generó cuando escuché la noticia de los 17 sacerdotes que entre los años 2017 y 2018 se quitaron la vida en Brasil.

El que sigue a Jesús plenamente, sin reservas, nunca se arrepiente. El que ha sido llamado al sacerdocio (por lo general sucede así) el día de la ordenación no puede contenerse de alegría. Es la culminación de una etapa de tu vocación. Ahora se siente dispuesto a vivir la pastoral, a entregarse en la realidad viva de la parroquia, con las personas que le serán confiadas, desarrollando el Ministerio que Cristo le ha confiado.

Jesús es siempre fiel, pero, lamentablemente, en los caminos humanos las tentaciones son innumerables y, por un momento, no hay mirada puesta en él, todo puede empezar a perder el verdadero sentido de la llamada y la respuesta vocacional.

Aquel que aceptó seguir la llamada vocacional y quedó encantado por este Jesús, puede, en los años de formación, experimentar continuamente el sueño del ideal: la espiritualidad ideal, la parroquia ideal, los fieles ideales, el clero ideal y, frente a si con la realidad que oscila entre lo espiritual y lo cotidiano, choca con lo que soñó y lo que es la realidad.

Tantas veces, durante su ministerio, ese joven que aceptó seguir a Jesús con tanto entusiasmo y encanto, se ve frustrado por la imposibilidad de realizar los proyectos que soñaba. Además, aún existe la posibilidad de frustrarse con las opciones pastorales de la diócesis, con la falta de fraternidad de su clero e incluso una posible falta de paternidad por parte de su Obispo o Superior. Aquí surge la gran dualidad y la dificultad de comprender que la unicidad del ser humano pasa por el hecho de comprender la gran paradoja de ser carnal y al mismo tiempo espiritual.

Al darse cuenta de esta dicotomía, la lista de problemas encontrados puede ser inconmensurable: el sacerdote se ve inundado por un continuo cansancio físico y psicológico, además de poder empezar a desarrollar una frialdad en el enfrentamiento del ministerio que antes ejercía con tanto celo.

En una entrevista con el obispo Marc Stenger (obispo de Troyes), dice que cuando escuchó la noticia del suicidio de los sacerdotes franceses, se preguntó: «¿Qué no hice? ¿Escuchamos su clamor? ‘(…) Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿no estamos tan preocupados por los problemas de la administración de la iglesia que ya no estamos prestando suficiente atención a la gente?».

A la vista de las preguntas generadas por él, quisiera reflexionar sobre tres puntos con ustedes: el primero más directamente dirigido a ustedes Obispos, el segundo a los Sacerdotes y el tercero al Pueblo de Dios:

Queridos y queridos Obispos, ante todo debemos recordar que quien se suicida no quiere suicidarse, solo quiere matar el dolor que lo asfixia, sin embargo, ante la imposibilidad de matar ese dolor, al no encontrar otra alternativa, le quita su la vida misma, resolviendo definitivamente lo que sería un problema temporal.

¡Pero antes de hacer esto ciertamente pidió ayuda! Dio indicios, y es muy probable, señor obispo, que quienquiera que estuviera a su alrededor no supiera entender las señales y estos sacerdotes encontraron en el suicidio la única forma de deshacerse de lo que poco a poco los estaba matando internamente.

Por eso, es necesario recordar una cosa fundamental que lamentablemente a lo largo de mis estudios pude detectar como el lamento de muchos Sacerdotes: los Sacerdotes no pueden sentirse niños, en la gran mayoría de las veces son tratados como empleados de lo Sagrado. Y aquí creo que respondimos a la segunda pregunta del obispo. ¡Tantas veces la administración ha importado más que la vida de las personas!

En el día de la ordenación sacerdotal son muy hermosas las palabras con las que la Iglesia nos invita a dirigirnos al Obispo para la elección del candidato: «Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia le pide que ordene a este Hermano nuestro para el papel de Sacerdote». Miren, queridos amigos, la Iglesia los exhorta a que se llamen Padre, no administradores o algo así. Por eso, ¡lo primero que los sacerdotes esperan de sus Obispos es la Paternidad!

¿Cuántas veces en los últimos tiempos ha llamado a los sacerdotes de su diócesis y les ha preguntado cómo estaban, sin pretensiones? Creo que no hay nada más hermoso para un sacerdote que recibir una llamada o visita de su obispo y antes de oírle preguntar cómo están las finanzas de la parroquia, escucharle preguntar con sinceridad: Hijo mío, ¿tú cómo estás? ¿Has rezado? ¿Cómo estás de salud? ¿Has comido bien? ¿Cómo se te confía el pueblo de Dios? ¿Y la pastoral? Y solo entonces llegan las finanzas …

Triste, pero real. Ésta es la situación real de gran parte del Clero, que necesita no solo ser pastor de almas, sino empresario. Se ve obligado a producir números. Queridos amigos, vuestros sacerdotes no dejaron sus hogares para ser administradores, sino para ser Pastores de almas. En el número 1592 del catecismo dice: “Los ministros ordenados ejercen su servicio al pueblo de Dios a través de la enseñanza (munus docendi), el culto divino (munus liturgicum) y el gobierno pastoral (munus regendi). Por lo tanto, administrar las finanzas es otra cosa que hacen, no desean estar en primer lugar en la dimensión de la vida de un sacerdote.

Queridos Hermanos Sacerdotes, es muy fácil echar la culpa a los superiores y quitar la nuestra o pretender que no tenemos parte de la culpa. Recién en este año en el que la campaña de la fraternidad nos trajo el lema «Miró, sintió compasión y lo cuidó» (Lc 10, 33-34) estamos llamados a preguntarnos: ¿Quién es mi prójimo?

Ciertamente muchos se preguntan cómo es posible analizar los casos de suicidio sacerdotal, ya que los sacerdotes deben tener una mayor conciencia del acto suicida, de las consecuencias que genera el hecho de quitarse la vida. De este supuesto surgen numerosos comentarios y juicios.

Sin embargo, todos estamos invitados a recordar que nadie tiene derecho a condenar el hecho de que alguien que se haya suicidado, incluso porque quien lo cometió pudo creer que hizo lo correcto, creyendo que su acto fue justo; quizás porque atravesaba una situación de extrema angustia moral que solo Dios puede saber y comprender lo que pasaba en el corazón de quien lo cometía.

En nuestras realidades sacerdotales, debemos estar más atentos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. También se nos dio la misión de cuidar a los demás. ¿Y quién es mi prójimo? Un doctor de la ley pidió una vez que se pusiera a prueba a Jesús (cf. Lc 10, 29-37). Hoy también nosotros estamos llamados a volver a las páginas del Evangelio y preguntarnos: «¿Quién es mi prójimo?»

Estamos llamados a vivir la dinámica del Buen Samaritano cada día en nuestro ministerio. Vivirlo con nuestra gente, pero de manera especial vivirlo con nuestros hermanos en el ministerio.

Cuántos hermanos abandonados, que no encuentran apoyo y están condenados a la soledad de su ministerio. Muy a menudo rodeado de gente, pero totalmente solo en su mundo de angustias y zozobras sacerdotales.

Estamos más llamados que nunca a ser humanos, a reconocer nuestras necesidades reales y a aceptar las necesidades de nuestros hermanos. Necesitamos dejar nuestros mundos vacíos y caminar con el Otro que es tan diferente, dándonos cuenta de que a pesar de todo, es él quien es mi prójimo de quien Jesús habla tanto en los Evangelios.

En un mundo tan vacío, con una inmensa pérdida de sentido, con relaciones tan efímeras, ¿cómo puedo darle sentido a mi vida? Suena simple, pero realmente sabemos que no lo es. Es necesario vivir la dimensión de la unión sacerdotal, vivir y luchar por ideales comunes.

¿Cuánto tiempo tendremos que lamentar la pérdida de hermanos que se quitaron la vida? ¿Qué sentido tiene esperar a que el próximo se mate para que podamos empezar a llorar y a arrepentirnos de nuevo mientras en una hermosa y dolorosa procesión llevamos su féretro al cementerio, nutrido de preguntas, de inmensos porqués que tal vez nunca se respondan?

Ha llegado el momento de repasar nuestra vida y preguntarnos: ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Dónde y cómo puedo redescubrir el sentido de vivir? ¿Cómo puedo ayudar a mi vecino que ha perdido el sentido de la vida?

Querido Pueblo de Dios, qué fácil es escandalizarnos ante los más mínimos fracasos de nuestros sacerdotes, te pido sinceramente: ama más a tus sacerdotes, reza por ellos y en lugar de juzgarlos, intenta comprenderlos.

Los sacerdotes no son ángeles, no son solo seres espirituales. Necesitan experimentar afecto, acogida y compañía. Ni demasiado ni demasiado poco, todo en la medida adecuada. A veces es suficiente con una bienvenida verdaderamente humana.

Hermanos, que todos despertemos lo antes posible y veamos con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, el amor libre y la misericordia a quienes nos rodean. Seamos sensibles al grito silencioso de quienes tantas veces están a nuestro lado, pero que nuestra insensibilidad no nos deja percibir. Es necesario ayudarse mutuamente antes de que sea demasiado tarde.

Es de suma importancia que seamos más humanos, que dejemos más de nosotros mismos y encontremos el sentido de nuestra vida, humanizándonos cada vez más como el verdadero humano por excelencia, Jesucristo, que lloró al escuchar la muerte de su amigo Lázaro y lo resucitó (Cf. Jn 11,35).

No tenemos el poder de resucitar a nadie que haya muerto físicamente, pero sin duda tenemos el poder de resucitar tantos corazones que aún viven físicamente, pero que han muerto porque han perdido el sentido de la vida, con nuestro amor sincero y amor sincero. que viven como si ya no existieran.

Lloremos con los que lloran y alegrémonos con los que se alegran (cf. Rm 12, 15). Que nuestras vidas sean agradables perfumes que logren, junto a nuestros hermanos más necesitados, redescubrir el sentido de sus vidas. Es ayudando a otros a encontrar el significado de sus vidas que encontraremos el verdadero significado de la nuestra.