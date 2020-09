Nubeluz, el programa que inspiró a millones de niños (y padres) en América Latina

View this post on Instagram

Hoy se cumplen 30 años de tener la oportunidad de ser parte de este gran proyecto llamado #Nubeluz que pronto se convirtió en una familia para mi. Un día como hoy, los conocí a todos ustedes entre juegos, canciones, colores y mucha ilusión. 😍 La amistad de Mónica, @liliannebraunofficial y @xiomara.purocorazon fueron una bendición y lo siguen siendo hasta el día de hoy. 💖 Le agradezco a Dios y a la vida por darme el regalo de ser parte de sus vidas y dejarme entrar en sus hogares. ❤️ De pequeños y de grandes, ahora. Gracias por todo el amor y apoyo que me dan desde donde están. 🙏🏼 Los siento muy cerca de mi, a pesar, que varios de ustedes se encuentran en países distintos. La nube siempre nos unirá y nos permitirá celebrar las hermosas noticias y darnos amor con aquellas que son tristes. ☁️🌈 Les deseo toda la magia, amor y felicidad que les inspira #Nubeluz durante toda su vida. ¡Felices 30 años Nubeluz! 😍 📸: @almendragomelskycfo 💖