«Dads»: la importancia de ser padre

Se agradece encontrarse con un documental que homenaje al padre en tiempos en los que la figura paterna en la ficción se ve a menudo ridiculizada: pensemos por ejemplo en las series de dibujos animados Family Guy, Peppa Pig y la magnífica Los Simpson, protagonizadas por señores torpes que acaban siendo el hazmerreír de sus familias.

Dicho documental, además, ha sido dirigido por una mujer: Bryce Dallas Howard, actriz e hija de un famoso (el cineasta y antaño actor Ron Howard), de quien ha heredado su pulso para combinar con ritmo la comedia y el drama. Que tras las cámaras esté una directora resulta un valor añadido para que el proyecto no caiga en las argucias propias del machismo.

Dads dura sólo 80 minutos y lo han estrenado en Apple. Es el debut de Bryce Dallas en el largo, pero no con la cámara: ya había dirigido algunos cortometrajes y un episodio de la serie The Mandalorian. Como apunta ella mismo al principio, quiso realizar el documental para saber más sobre lo que implica ser padre y, de paso, rendir homenaje a unos cuantos papás maravillosos.

Así, alterna en el montaje las declaraciones frente a la cámara de varias celebridades (sobre todo surgidas de la comedia y/o de la televisión: Will Smith, Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Ken Jeong, Judd Apatow o Jimmy Kimmel) con el seguimiento de las rutinas domésticas de algunos padres menos conocidos: hombres que ejercen de amos de casa y que cuidan a sus hijos y los llevan al colegio, hombres que eligieron ese papel porque lo acordaron con sus parejas, o porque no les entusiasmaba su empleo, o porque la enfermedad los mantuvo alejados del trabajo fuera de casa.

Por ejemplo, nos cuenta la historia de Glen Henry, un tipo de San Diego al que no le entusiasmaba dedicarse a las ventas y decidió permanecer en el hogar para ocuparse de sus hijos.

Pronto abrió un blog para compartir experiencias sobre sus tareas cotidianas y sobre la educación de los críos. Glen Henry sostiene que el rol de la paternidad ha cambiado mucho en los últimos años, pues los padres han pasado “de ser proveedores” e impartir disciplina a involucrarse del todo en la crianza de los hijos. Dice también que ser padre le convirtió en el hombre que es en la actualidad.

O, por ejemplo, tenemos la historia de Thiago Queiroz, de Río de Janeiro, quien se enfrentó a la paternidad sin ninguna orientación previa porque pasó 18 años sin mantener contacto con su propio padre, pero que supo de inmediato que uno debe confiar en su instinto. Queiroz también inauguró una bitácora en la red para compartir sus experiencias y su progenitor lo acabó localizando: así recuperaron el contacto y el hombre se convirtió en un abuelo encantador.

Las vivencias diarias de esos padres, con hijos biológicos y/o adoptados, contienen la emoción propia de quienes han sufrido o sufren todavía (porque apenas duermen para compaginar su trabajo con la paternidad, porque uno de los hijos nació con un defecto en el corazón…), pero las anécdotas a cámara de los famosos contienen el grado justo de humor para que se nos abra la sonrisa y nos sintamos reflejados.

Conan O’Brien dice que la primera vez que entraron en casa con el bebé lo llevaban con el mismo cuidado que si trasportaran una bomba sin detonar. Will Smith no pierde la alegría cuando admite que sus hijos lo consideran un cursi. Jimmy Kimmel advierte que no hay que confundirse: por mucho que haga un padre, la madre siempre será Batman, pero el padre ni siquiera llegará a ser Robin. Ron Howard sostiene que la sociedad debería transmitir lo que significa la importancia de ser padre.

Dads es un homenaje tierno y divertido mediante el que se demuestra cómo ha cambiado el papel de los padres en la sociedad: hemos pasado de ser secundarios a formar parte del elenco protagonista. Un consejo: no se pierdan los créditos finales, que incluyen más anécdotas de las celebridades que participaron.