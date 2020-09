¡El cacique Raoni, el que abrazó al papa Francisco, venció la COVID-19!

Desde hace varias semanas su salud generaba preocupación, más aún cuando se confirmó que había dado positivo al coronavirus. Pero el líder de la etnia Kayapó, jefe Raoni Metuktire, con sus 89 años salió adelante y este viernes 4 de septiembre fue dado de alta en un hospital de Mato Grosso (Amazonía de Brasil).

Según recuerdan agencias como Reuters, este cacique había sido ingresado a principios de la semana con COVID-19 y síntomas de neumonía. En ese momento, desde el Instituto Raoni, se anunció que su estado de salud era bueno, que no tenía fiebre y tampoco necesitaba oxígeno.

Este instituto también se encargó de anunciar de esta manera que Raoni había vencido al coronavirus:

“¡Es con inmensa alegría que informamos del alta del Cacique Raoni! Agradecemos el cariño y los buenos deseos de todos ustedes”.

É com imensa alegria que informamos a alta hospitalar do Cacique Raoni! Agrademos o carinho e as boas vibrações de todos vocês. #ForçaRaoni pic.twitter.com/ldF7bmTecG

— Instituto Raoni (@InstitutoRaoni) September 4, 2020