Papa Francisco cuenta cómo fue su «conversión ecológica»: «¡Antes no entendía nada!»

“¡Antes no entendía nada!” sobre el problema ecológico, sostuvo el papa Francisco este jueves, 3 de septiembre de 2020, ante un grupo de agricultores, religiosos y personalidades franceses comprometidos con la defensa del medio ambiente.

En 2007, antes de subir a la cátedra de Pedro, el arzobispo Jorge Mario Bergoglio participó en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Brasil, en Aparecida.

“Estuve en el grupo de editores del documento final, y hubo propuestas sobre el Amazonas. Dije: «Pero estos brasileños, ¡cómo aburren con esta Amazonia! ¿Qué tiene que ver el Amazonas con la evangelización?». Ese era yo en 2007”.

A cinco años de la publicación de Laudato si’, el Papa recordó la publicación de la primera encíclica social verde. “Tuve un camino de conversión, de comprensión del problema ecológico. ¡Antes no entendía nada!”, explicó al grupo de expertos que colaboran con la Conferencia de Obispos de Francia en el tema de la Laudato Si’.

La ocasión sirvió para hacer una retrospectiva de la ‘conciencia’ ecológica del pontificado que impulsó la organización de un Sínodo Amazónico y la escritura de la primera encíclica social ‘verde’ de la Iglesia Católica dedicada a la ecología integral.

“Cuando fui a Estrasburgo, a la Unión Europea, el Presidente Hollande envió a la Ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royale, para recibirme. Hablamos en el aeropuerto… Al principio un poco, porque ya existía el programa, pero luego, al final, antes de salir, tuvimos que esperar un poco y hablamos más. Y la Sra. Ségolène Royale me dijo esto: «¿Es cierto que está escribiendo algo sobre ecología? – c était vrai! – Por favor, publíquelo antes de la reunión de París!”, contó Francisco a sus huéspedes franceses, entre ellos la actriz Juliette Binoche.

El Papa explicó que la encíclica Laudato Si’ (2015) no la escribió solo, contó con el apoyo de un equipo de “científicos, un equipo de teólogos”.

Así, decidieron publicar antes el documento papal sobre el cuidado de la casa común antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. “¿Pero por qué?” -«Para hacer presión. De Aparecida a Laudato si’ fue un viaje interior para mí”.

Un documento – afirma – que se gestó con la participación de científicos. Un grupo agradable. Les dije: «Díganme las cosas que están claras y que están probadas y no las hipótesis, las realidades”.

Luego fue el turno de la participación de un grupo de teólogos y filósofos «Me gustaría hacer una reflexión sobre esto. Trabajas y dialogas conmigo». Y ellos hicieron el primer trabajo, luego yo intervine. Y, al final, hice la edición final. Ese es el origen”.

Entre la veintena de asistentes al encuentro del jueves, también estuvo presente una adjunta de la alcaldía de París que invitó a Francisco a visitar la capital francesa en diciembre con ocasión de los cinco años de «Laudato Si» y del Acuerdo de París sobre el clima.

Ese itinerario condujo al Obispo de Roma en enero de 2018 a Puerto Maldonado, Perú, en la selva amazónica, donde llegaron miles de indígenas peruanos, brasileños, colombianos y ecuatorianos. Después, en otoño de 2019, convocó en el Vaticano un sínodo dedicado a la Amazonía.

«Descubrí la sabiduría del ‘vivir bien’ de los indígenas», que consiste en «vivir en armonía con la creación”. Además, estimó que esta sabiduría se ha perdido en la sociedad actual. «La ‘buena vida’ no es la dolce vita, no, la vida cómoda de no hacer nada, no!».

Francisco, después de promulgar la encíclica Laudato si’ (2015), en la que invitaba a una “conversión ecológica”, estableció el 1 de septiembre como Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación, que es un evento de apertura del Tiempo de la Creación, celebración ecuménica anual de oración y acción por la casa común.

Este año, el Sucesor de Pedro recordó que del 1 de septiembre al 4 de octubre se celebrará el “Jubileo de la Tierra” para conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del “Día de la Tierra”.