Salud y seguridad al volante en tiempos de mascarilla

Terminan las vacaciones para muchos, comienzan las idas y venidas al trabajo, al colegio, si finalmente logra comenzar el curso de forma presencial… Por ello les quiero contar algunos consejos de seguridad teniendo en cuenta la peculiaridad de la etapa en la que estamos pasando.

Lo básico

Ya conocéis los básicos del alcohol al volante, el cinturón, el casco, no conducir cansado, ir sin prisas, chaleco, triángulo y respetar las normas.

mascarilla

Es un elemento nuevo y puede ser causa de accidentes. La mascarilla no es obligatoria en el coche, así que no la lleves puesta, sólo debes llevarla si vas con otra persona que no es miembro de tu unidad familiar o si tienes síntomas. La mascarilla es incómoda y nos distrae, nos molesta algo la respiración, nos empaña las gafas, nos puede molestar en las orejas y la nariz….

Si tienes que usar la mascarilla usa una nueva, o si es lavable recién lavada y seca, ajústatela bien y usa un sistema para no agarrártela a las orejas. En vez de parar cada 2h debes hacerlo cada hora, ir a un área de descanso sin personas y quitarte la mascarilla mientras estiras las piernas.

Atención plena

Tras meses confinados, el número de accidentes aumentó debido a que la gente hacía tiempo que no conducía, perdió agilidad, conducían más rápido y sin paradas para llegar antes y no exponerse. Haz paradas, usa la mascarilla cuando bajes y lávate las manos con gel al entrar de nuevo en el coche.

Con síntomas

Si tienes síntomas NUNCA debes ponerte al volante. Puedes viajar en coche si te desplazas de una zona donde no puedes confinarte a una en la que si puedas hacerlo. Consulta antes si la situación de tu país y la zona te lo permite. Debes comunicarlo previamente a tu Centro de Salud para que continúen el seguimiento en el nuevo lugar de residencia.

En ese caso deben viajar todos con mascarilla, las menores personas posibles y lo más alejadas que permita el coche. Ventilar el coche en las paradas y limpiar las superficies cercanas del paciente posterior al viaje como haríamos en su habitación donde debe estar en cuarentena. Si has pasado el virus puedes conducir pero las secuelas que tengas pueden limitarte, con lo q he consulta a tu médico antes de hacerlo.

Intenta no compartir coche

Intenta no compartir coche y si lo haces extrema las medidas de seguridad.

Ventanillas cerradas

Si estás parado puedes abrirlas pero en carretera es peligroso, primero porque produce sordera, además no oyes al copiloto que te puede avisar de un peligro y pueden entrar insectos como una avispa y puede causar un accidente. Puede mover cosas del interior y distraer al piloto.

fumar mata

El consumo de tabaco se relaciona con una mayor mortalidad a los 15-30 años, sin embargo fumar al volante te puede matar en 2 seg porque puede ocasionar un accidente. Además te obliga a ir con las ventanillas abiertas. También se ha visto que el fumar ayuda a que te contagies y contagiar a otros, hay más probabilidad de tener complicaciones como neumonía bilateral y mayor riesgo de mortalidad.

Maletas

La carga de peso debe ir siempre distribuida y bien aislada de los ocupantes. Una maleta a 120km/h en la cabeza de cualquiera es mortal.

Higiene

No olvides un pequeño bote de gel hidroalcohólico y no lo dejes en la puerta y al sol. Al ser alcohol puede ser inflamable. Después de usar el coche, sobretodo si lo va a usar otra persona se debería aspirar bien el coche, limpiar con productos de limpieza del coche o con una ligera dilución de lejía sobretodo en zonas de mayor contacto asientos, pomos y volante. Al hacerlo usar guantes y mascarilla.

Descanso

Cada dos horas o 200km haz una pausa, o menos, no tengas miedo a contagiarte en una mínima parada. Aunque sea de pocos minutos, bebe, ve al baño, da un par de vueltas al coche, estira las piernas. No te retrasará mucho y hace que tu viaje sea más seguro.

Meta

Recuerda que la meta es llegar, no llegar antes, no corras, no hagas maniobras peligrosas, conduce siempre a la derecha para no ocasionar atascos, deja paso siempre a los servicios de emergencia y ve con las luces de cruce incluso de día. Mayor precaución si hace tiempo que no coges el coche, si te has sacado el carnet recientemente y si tienes menos de 20 o más de 65 años.