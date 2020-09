Ecuador: ¿Código de Salud o ‘Código de Muerte’?

El pasado 25 de agosto la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el denominado Código Orgánico de Salud, una normativa legal que hace referencia a decenas de leyes vinculadas al sistema sanitario.

Si bien el tratamiento de esta iniciativa ya tiene varios años (comenzó en 2012 y en 2016 tuvo una nueva iniciativa), recién en estos días vio visto bueno y ahora está en manos del Ejecutivo su sanción o veto.

Entre los puntos más destacados de este código se encuentra el acceso a la salud de manera individual, también todo lo referente a otorgar garantías en cuento a la rehabilitación, recuperación y cuidados paliativos. Incluso, con otros puntos dedicados a los medicamentos, insumos y hasta para enfermedades como el cáncer.

No obstante, también contempla otros aspectos que han sido motivo de debate como el aborto por emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida, así como otros como la asignación de sexo desde la pubertad con nacimientos por indeterminación, recuerda un reciente informe de El Universo.

Asimismo, se agrega la garantía para el acceso a métodos anticonceptivos sin discriminación desde los establecimientos públicos de salud prohibiendo a los profesionales a negarse a usar procedimientos elegidos por los usuarios (salvo que existan razones médicas para ello), indica otro artículo de El Comercio. Y también se especifica que se facilitarán programas y servicios de planificación familiar.

El pasado 30 de agosto el arzobispo de Quito, monseñor José Espinosa Mateus, pidió directamente al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Lenín Moreno, a vetar artículos bajos el argumento de que el proyecto no defiende la vida, sino que promueve la muerte.

“Son un código de salud o un código de muerte?”, se preguntó.

“No nos dejemos engañar, que no entre por ‘la ventana’, aquello que todo un pueblo dijo que no, en una consulta. No queremos un aborto por una supuesta emergencia obstétrica, no queremos que los padres de familia pierdan su papel frente a sus hijos en la educación sexual de ellos, no queremos que los médicos no puedan ejercer su objeción de conciencia frente a un aborto, no queremos los vientres de alquiler que atentan contra la dignidad misma de la mujer y el sentido de la maternidad, no queremos que alguien no pueda decidir ser acompañado profesionalmente en vistas a asumir su sexualidad biológica”, agregó.