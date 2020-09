Un sacerdote muere, mientras da gracias a Dios, en plena homilía

Ocurrió en Douala (Camerún, África). El padre Jude se encontraba en plena homilía cuando perdió el equilibrio, se mareó y cayó redondo en presencia de todos los fieles y sujetado rápidamente por los concelebrantes. El momento exacto del desfallecimiento ha sido publicado en las redes sociales:

#LifeIsShort

Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98

— Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020