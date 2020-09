Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El mundo angelical es muy misterioso y puede resultar confuso para los humanos. Por lo general, no vemos a los ángeles con nuestros ojos, aunque se narra que muchos personajes bíblicos tienen visiones de ellos en forma corporal.

En particular, muchos preguntan: «¿Cuántos arcángeles hay en la Biblia?»

La Biblia solo da nombres a tres espíritus que pertenecen a la clase de ángeles «arcángel». Estos son Miguel (Apocalipsis 12, 7), Gabriel (Lucas 1, 19) y Rafael (Tobías 12, 15).

Sin embargo, en el libro de Tobías, cuando Rafael revela su identidad, el arcángel dice: «Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están de pie y sirven ante la gloria del Señor» (Tobías 12, 15).

Esto ha llevado a muchos a creer que existen siete arcángeles. Este número también aparece en el Libro de Enoc, un antiguo escrito judío que no se acepta como canónico ni en las Escrituras hebreas ni en la Biblia católica.

Enoch enumera siete arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Phanuel y Sariel. El nombre Uriel también aparece en 2 Esdras, otro texto judío que no está incluido en el canon oficial de las escrituras, pero que es aceptado por algunas iglesias ortodoxas. Uriel a veces incluso se representa en iconos o en las vidrieras de las iglesias cristianas.

Dado que algunas denominaciones cristianas aceptan estos nombres como «oficiales», muchos católicos han desarrollado devociones por estos arcángeles extrabíblicos. La Iglesia Católica ha dejado muy claro que esto es espiritualmente peligroso.

En el Directorio sobre la piedad popular, la Iglesia declara: «Se debe desalentar la práctica de asignar nombres a los Santos Ángeles, excepto en los casos de Gabriel, Rafael y Miguel, cuyos nombres están contenidos en la Sagrada Escritura«.

La Biblia es nuestra lista definitiva de arcángeles. Como católicos, solo sabemos con certeza tres nombres de los ángeles de Dios. Cualquier otro nombre es sospechoso porque no es parte de la revelación divina. No sabemos si el nombre Uriel está inspirado por Dios, una invención humana o el nombre de un espíritu malévolo.

Esto no significa que solo haya tres arcángeles. La Escritura es clara en que podría haber “miles” de ángeles o una “multitud” de ángeles, como lo menciona San Lucas en el nacimiento de Jesús (cf. Lucas 2, 13).

La creatividad de Dios no debe limitarse a solo tres arcángeles, pero al mismo tiempo no debemos desarrollar devociones por los ángeles que no están confirmados por la Palabra de Dios.