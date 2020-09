Cardenal Parolin: Papa Francisco y Benedicto XVI: una sola Iglesia

Continuidad del magisterio

La continuidad entre papas adquiere a veces rasgos «casi proféticos», explica el Secretario de Estado. Además, recordó que cuando Juan XXIII agradeció con júbilo unas palabras sobre el Concilio Vaticano II que el cardenal Frings había tomado del entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, enfatiza cómo el Papa Roncalli «se reconoció a sí mismo en las palabras escritas por un joven profesor alemán que subiría al trono de Pedro medio siglo después».

También en el pontificado de Francisco es una constante la continuidad del magisterio, explica Parolin. De hecho, destaca cómo «en los momentos más solemnes de su pontificado se refirió siempre al ejemplo de sus predecesores».

Papa emérito reza por su sucesor

Entretanto, esta «continuidad natural», sin embargo, se desarrolla de una forma única en el caso de Benedicto XVI por «la presencia de un Papa emérito en oración junto a su sucesor». Su relación se caracteriza por «una viva comunidad de afecto».

Parolin para muestra menciona el 65º aniversario de la ordenación sacerdotal del Obispo de Roma emérito, cuando Francisco le pidió que siguiera «sirviendo a la Iglesia. No dejes de contribuir verdaderamente a su crecimiento con vigor y sabiduría».

Del monasterio Mater Ecclesiae, continuó Francisco, «emana tranquilidad, paz, fuerza, confianza, madurez, fe, dedicación y fidelidad, que me hacen tanto bien y dan tanta fuerza a mí y a toda la Iglesia».

Bondad y misericordia reconocida por ambos

En esa ocasión, el Papa emérito respondió sin papeles en la mano con «ternura» que «tu bondad, desde el primer momento de tu elección, en cada momento de mi vida aquí, me impacta, me lleva de verdad hacia dentro. Más que en los Jardines del Vaticano, tu bondad es el lugar donde vivo: me siento protegido».

Por otro lado, Parolin destaca que Ratzinger suele apuntar como elemento clave de su Sucesor su entusiasmo en difundir la misericordia de Dios. Y recordó la entrevista que concedió al jesuita belga Jacques Servais. «En mi opinión», dijo, «esto pone de relieve que bajo el barniz de la confianza en sí mismo y de la propia justicia, el hombre de hoy esconde un conocimiento profundo de sus heridas y de su indignidad ante Dios. Espera misericordia».