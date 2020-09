En crisis las casas franciscanas para peregrinos en Tierra Santa

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El sacerdote franciscano Ibrahim Faltas, director de la “Casa Nova” de Jerusalén constata, en el vídeo que acompaña este artículo, que este albergue “es el lugar preferido por los peregrinos que vienen a visitar Tierra Santa, los Santos Lugares. Tenemos Casas Novas en Jerusalén, Belén, Nazaret, Tiberíades, Monte Tabor y en Ein Karem”.

Buena estructura de acogida, habitaciones con baño, restaurantes… El edificio de la “Casa Nova” de Nazaret, por ejemplo, ha ofrecido siempre servicios de calidad a los peregrinos. Desde el 11 de marzo, a causa de la pandemia, está completamente vacío.

“Significa que no hay entradas económicas para la ‘Casa Nova’. No ha habido para las obras de la Custodia, ni para el sustento de los santuarios, pero sobre todo no ha habido ingresos para los trabajadores de la Casa Nova”, reconoce el padre Carlos Molina, director de la “Casa Nova” de Nazaret.

La «Casa Nova» de Belén ha sido visitada en el pasado incluso por los papas. Ahora, sin turistas, este lugar también está vacío.

Eliana Ghawali, responsable de las reservas de la “Casa Nova” de Belén, explica: “Este año tenía que venir muchísima gente, ¡teníamos overbooking! Algunas personas se alojaban también en otros hoteles, para que todos pudieran trabajar en Belén. Lamentablemente en marzo tuvimos que cerrar por el coronavirus, y desde entonces la casa permanece cerrada, no hemos vuelto a trabajar”.

La Colecta Pro Terra Sancta, que este año se celebrará en todas las parroquias católicas del mundo el 13 de septiembre a causa de la crisis provocada por el virus Covid-19, contribuye al mantenimiento de los albergues de peregrinos gestionados por los franciscanos.

Es el caso de la Casa Nova de Ein Karem, antigua población del Distrito de Jerusalén, que se encuentra junto al santuario donde nació Juan Bautista.

“La Colecta Pro Terra Sancta sirve también para estas necesidades, sirve para las Casas Novas, para proteger a nuestros empleados, para proteger el edificio mismo, porque está claro que no se puede abandonar el edificio: se debe mantener, debe limpiarse cada día, en su interior hay que hacer el mantenimiento ordinario”, explica el padre Severino Lubecki, director de Casda Nova en Ein Karem.

Franciscanos, trabajadores y peregrinos…, se han encontrado frente a una nueva y triste realidad a causa de la pandemia: La casa está vacía… a la espera de tiempos mejores.

