¿Qué pidió el Papa ante la tumba de santa Mónica?

En el día que la Iglesia recuerda a Santa Mónica, 27 de agosto de 2020, el papa Francisco fue a la Basílica romana de san Agustín en Campo Marzio, Roma, que alberga la tumba de la madre del santo.

Como uno más se sentó para rezar en la capilla dedicada a la madre del obispo de Hipona. Después de la oración el Papa regresó al Vaticano. En un momento en que la muerte y el sufrimiento parecen flagelar el mundo. ¿Qué pediría el sucesor de Pedro a santa Mónica?

Una primera intuición de este momento privado lo encontramos en las lágrimas de santa Mónica, son las lágrimas de todas las madres que en el fondo de su corazón esperan por la conversión de un hijo, quizás preludio de la conversión de todos los hijos de Dios:

Así describe san Agustín, que fue discípulo de una secta anticristiana, la persistente oración de su madre por su conversión y que llegó en el año 386.

Lagrimas y oración intensa estuvieron detrás del milagro. Santa Mónica importunó varias veces a un obispo de la época, que, ya cansado, le espetó: “Anda, vete y que vivas muchos años. Es imposible que se pierda el hijo de esas lágrimas”.

Todavía hoy la confianza en Dios de santa Mónica (331-387), la madre de Agustín, apasiona a teólogos, eruditos y papas.

San Agustín y su madre en Ostia, antes de que ella muriera cumplidos 56 años, dialogan apasionadamente sobre la belleza del cielo y sobre la fuerza de la fe ante las peores circunstancias y catástrofes:

La esperanza de la resurrección. La lección que varios doctos tardan en reconocer. La quimera que nadie en siglos resolvió, Dios mismo la resuelve y la imprime en el corazón de santa Mónica: el amor fiel vence a la muerte.

Se trata de un oxímoron para los eruditos que fanfarronean con escritos sobre el instante eterno , analizado y disputado por racionalistas y ateos que buscan encasillar la inmensidad en baldes que llenan de conceptos e ideas finitas.

La Iglesia siempre estará en deuda con Mónica de Tagaste, quien no pasó del grado primario, pero que donó su corazón a Dios y fue éste la ‘universidad’ de san Agustín, catequista, auténtica, maestra de la vida familiar.

Madre “en su amor has progresado tanto que ya no te conmueven las desgracias ni tienes miedo a la muerte”, decía el santo, a lo mejor esta es la otra clave de la oración privada del Papa ante la tumba santa Mónica.

Una visita privada que coincidió con la víspera de la memoria de san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, que, se convirtió a la fe católica después de una adolescencia inquieta y quien fue bautizado en Milán por san Ambrosio.

Went to Sant’Agostino to pay my respects to Santa Monica on her feast day, but someone got there before me. Thanks to a friend for this great video clip! pic.twitter.com/RbX6qc40hM

— Elizabeth Lev (@lizlevrome) August 27, 2020