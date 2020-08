Con un juguete le salvé la vida a mi mamá

Lo sucedido no fue un juego de niños, pues se trató de algo delicado. El protagonista se llama Josh, tiene cinco años y vive en Inglaterra.

Según ‘The Daily Record’, medio que se hizo eco de la historia, la madre de este pequeño (Caroline, 41 años) sufrió un coma diabético y se desmayó. En ese momento, cuando la vio tirada en el suelo, Josh fue a buscar a uno de sus juguetes favoritos, una ambulancia.

Precisamente, en esa miniatura de cuatro ruedas se escondería el secreto que terminaría salvando a su madre, pues al ver que tenía la inscripción “112” se dirigió al teléfono, marcó el número y dio con el servicio de emergencia, pues esos dígitos se corresponden con la vida real.

«Mamá estaba jugando con los autos y ahora tiene los ojos cerrados”, dijo el niño a través de la línea.

Los agentes recibieron la llamada y rápidamente se dirigieron al lugar, donde la madre pudo ser atendida por los paramédicos.

Lo que hizo este pequeño hoy es saludado por todos, incluso por la Policía de Telford (Inglaterra), cuyo comandante Jim Baker expresó:

“Fue muy valiente y permaneció en la línea mientras pudimos llegar a la casa de la familia y asegurarnos de que su madre recibiera asistencia médica”, expresó.

«Josh ya ha demostrado que sería un brillante oficial de policía en el futuro, ¡con suerte lo veremos de nuevo cuando tenga la edad suficiente como nuevo recluta!», agregó.

Ahora bien, ¿qué o quién habrá inspirado a este pequeño a actuar de una manera tal ligera?¿Solo su amor a los juguetes? La pegunta queda planteada.

Five-year-old Josh has been praised by police for saving his mum’s life!

Ringing the number 112 on the side of his toy ambulance, which connected him through to a police operator. Police and ambulance were called to the home – wow well done Josh!#OurPrideofBritain #Whosyours pic.twitter.com/YN8jnLyKHe

— Pride of Britain (@PrideOfBritain) August 27, 2020