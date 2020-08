Su misión, salvar a los bebés desde el vientre materno y niños de morir por el aire envenenado

Columna Sainz nació en San Diego, California; fue criada en Tijuana, Baja California, y parte en la frontera con San Ysidro, California.

Tenía 13 años cuando sus padres decidieron que se mudarían a la ciudad de Tucson, Arizona; ahora vive en la ciudad de Phoenix, Arizona con su familia, esposo y sus tres bebés, de 5, 3 y 1 año, respectivamente.

Sorprende el amor y la pasión que siente por salvar a los bebés y niños de morir por la contaminación del aire intoxicado y envenenado. Ella se ha unido con otras mamás hispanas para luchar contra la discriminación y las injusticias contra los latinos, es así como ella es parte de Moms Clean Air Force, en español EcoMadres.

Conoce su liderazgo y su lucha como hispana al defender a los bebés y niños que están expuestos a enfermedades y a morir por culpa del aire contaminado en Estados Unidos.

¿Qué es lo que más te mueve, el dolor de las personas es lo que te lleva a servirlas, a ayudarlas?

Mi pasión siempre ha sido estar presente para mi comunidad; cuando yo ayudo a los demás, siento una felicidad que viene del Cielo; siento la presencia de Dios y veo su Rostro.

Cuando yo siento que puedo dar algo por los demás, lo quiero dar; así sea alegría, o un poco de comida que haya en mi casa. Y algo que me está moviendo últimamente es el deseo de que mi comunidad esté informada.

Siempre me he sentido especialmente identificada con los niños; siento que mi vocación es como la de una maestra, yo me veo así, y es por eso que yo me siento realizada en la organización de Moms, porque es trabajar con nuestros niños y nuestras mamás.

Platícanos de Moms Clean Air Force, y dinos qué significa, cómo se traduce?

Es “Fuerza de Mamás por un Aire Limpio”. Yo me uní en esto para la comunidad latina, y en español la iniciativa se conoce como “Ecomadres”.

Nuestro lema es “Luchando por la salud de nuestros niños”.

Una de las co-fundadoras de esta organización comenzó a escribir un blog donde hablaba del impacto del mercurio en el vientre materno; ahí es donde empieza a tener efecto en el ser humano la contaminación del aire, causada por grandes fábricas, que emiten partículas diminutas que acabamos respirando, y quedan depositadas en nuestra sangre y son transferidas a los bebés desde antes de nacer; llegan a su cerebrito, afectan el desarrollo de sus cuerpos y nacen con menor peso, entre otras cosas. Esto es una injusticia, injusticia para toda nuestra comunidad.

Está comprobado que las medidas que la EPA (Agencia de Protección Ambiental) ha puesto para regular a todas estas grandes industrias contaminantes, han logrado salvar hasta ahora, desde 2011, más de 11 mil vidas.

También han podido salvar a más de 100 mil personas en todo Estados Unidos de un ataque de asma.

Al mismo tiempo, 80 plantas en todo el país tienen estas regulaciones; pero desgraciadamente, la administración que tenemos ahorita, ha aprovechado este tiempo de covid, en el que la gente no puede estar actuando y alzando sus voces, y ha hecho todo lo que puede para quitar esas protecciones que ya estaban vigentes desde el 2011.

Entonces, Columba, ¿tu organización lucha para que la industria baje la emisión de sustancias contaminantes?

Así es. Se trata de plantas industriales que funcionan a base de carbón y combustibles fósiles; lo que nosotros pretendemos es que grandes empresas usen unos filtros, sobre lo cual ya habíamos llegado a un acuerdo para que no se emita tanta contaminación. Ahora lo que dice nuestra actual administración es: “No necesitamos esos filtros, quítenlos”, y da más libertad para que se puedan emitir contaminantes.

Y esto es muy triste, porque hasta las mismas industrias que ya habían comprado esos filtros, que son muy caros y que ya habían colocado, dicen que no pueden nada más quitarlos ahora, pues no hay razón para revertir las cosas.

Ahora bien, si vemos que había algo que sí estaba funcionando, y que no estaba lastimando a nuestra comunidad, ¿por qué revertirlo?, ¿qué necesidad hay de hacerlo?

¿Cuál es el daño específico que causa esta contaminación a los bebés en el vientre materno?

Al nacer muchas veces tienen problemas respiratorios, desarrollan asma, y es probable que también esté relacionado con el autismo. ¡Son cosas que nosotros no queremos para nuestros niños! Queremos a nuestros niños sanos, y si el gobierno puede hacer algo para protegerlos, queremos que lo haga.

Debido a la contaminación del aire, sabemos que un 40% más de nuestros niños latinos mueren por un ataque de asma, en comparación con los niños anglos, así que esto también es un problema racial, y te lo puedo explicar: lamentablemente estas empresas están ubicadas cerca de donde vive la comunidad latina, donde viven las personas de bajos recursos, y también donde viven las comunidades afro-estadounidenses.

Por eso le llamamos racismo ambiental, porque muchas veces a nosotros apenas nos alcanza para pagar la renta, por eso vivimos en estas zonas, que además no cuentan con áreas verdes, y que están cerca de las autopistas, porque el caso de los automóviles es otro problema más.

Hace poco tuve la oportunidad de ir a la presentación de un doctor que se ha encargado de investigar, aquí en la ciudad de Phoenix, cómo está la contaminación, en qué puntos está más concentrada; y encontró que está desproporcionadamente por todo el estado, pero específicamente hay más contaminación donde están las áreas más pobres, donde está la gente latina; y la mayoría desconoce esto.

De lo que se encarga Moms Clean Air Force o Ecomadres es que reunimos a las mamás y hacemos lo que llamamos “un cafecito”, donde todas nos sentamos a gusto y nos ponemos a platicar de estos temas tan importantes, simplemente para dar información, nada más. Queremos que estén informadas y que sepan las injusticias que estamos viviendo.

También queremos que las mamás sepan que tienen una voz, y que su voz es muy importante. Muchas veces nuestros funcionarios electos nos hacen sentir que ellos son los que van a tomar las decisiones, y no es así, porque nosotros, como pueblo, cuando no estamos de acuerdo, podemos levantar nuestras voces y simplemente decirles cómo nos está afectando.

Cuando mis padres y yo ya nos habíamos mudado a Tucson, me casé, y poco después de un año a mi esposo lo cambiaron en su trabajo a Phoenix, así que nos vinimos acá.

Primero nos mudamos a un lugar que no estuviera lejos del trabajo de mi esposo, con un parque porque mis hijas son muy activas y siempre he querido que tengan contacto con la naturaleza, en lugar de estar tanto tiempo con la televisión o la tecnología; así que mis hijas estaban de dos a tres horas afuera todos los días, en el parque.

En lo que yo nunca me fijé es qué tan contaminada estaba esa zona, y me di cuenta después de dos meses, que una de mis hijas, que entonces estaba por cumplir tres años y que no tenía problemas respiratorios, empezó a sollozar en medio de la noche y a hacer ruidos como si le faltara el aire; de pronto vi que mi hija se sentó abruptamente en su cama e inspiró de una manera muy fuerte, fue tanto que mi esposo y yo nos levantamos enseguida asustados, y decidimos llevarla al médico a primera hora de la mañana.

Resultó que su problema es que, entre más corría y se movía en el parque, más estaba respirando todos los contaminantes del aire. Y es peor la combinación del calor con la contaminación, sobre todo para una niña tan chiquita.

Así que yo, como mamá, ahora tengo que esperar a que baje el sol y el calor para poder dejar salir a mis hijos; y mi miedo de que salgan crece; ¿qué tipo de niñez van a tener?, y entonces acaba uno prendiendo la televisión, que era lo que no queríamos.

¿Entonces lo que te lleva a Moms Clean Air Force es que se te enferma tu niña, con síntomas parecidos al asma, por culpa de la contaminación?

Así es. Estábamos a 5 minutos de Downtown, donde hay mucha infraestructura, a 5 minutos de la autopista, y muy cerca de dos áreas de autobuses, que desde la mañana están contaminando. La topografía del lugar donde vivíamos era como una cuneta, y toda la contaminación de arriba llegaba ahí.

Pero yo no era la única mamá con ese problema, pues veía a los niños de otras familias jugando ahí o practicando futbol; pero lo que pasaba es que yo ya tenía información y ellas no.

¿Cómo fue tu primer contacto con Moms Clean Air Force, cómo te integras, y cuál es tu cargo en esta organización?

Soy afortunada porque mi esposo también es un activista en la comunidad latina; promueve mucho el voto, y que los miembros de nuestra comunidad se hagan ciudadanos. Y fue por medio de mi esposo que yo fui contactada con esta organización.

Yo soy la organizadora de Moms Clean Air Force y Ecomadres en el estado de Arizona, y yo reúno a esas mamás, reúno sus voces y sus historias, y las alzo para levantar conciencia ante la injusticia que está sucediendo.

Porque mi historia es sólo una entre muchas en la comunidad latina, y algunas mamás me dicen: “Yo no puedo pagar mis bienes eléctricos, cuestan demasiado dinero; o pago la renta o pago el aire acondicionado”; es que aquí la temperatura llega hasta 117 grados Farenheit (47 grados centígrados); son oleadas de calor extremo, y sobre todo las mamás solteras se la ven muy difícil, porque es una injustica tras otra, y no puedes salir a respirar aire limpio. Aquí no contamos con recursos, o con áreas verdes, o con posibilidad para mudarnos a una zona pudiente donde sí hay áreas verdes.

Además, ahorita la comunidad latina, con el covid, no se puede ni subir a un autobús, ¡nuestra comunidad latina está siendo vilmente afectada por estas injusticias!

Para entender mejor: ¿el sufrimiento de estas madres solteras, o de las familias sin tantos recursos, se debe en gran parte a que no pueden pagar el aire acondicionado, que sería necesario para poder filtrar el aire contaminado de afuera, y a causa de esto, abren sus ventanas debido al calor y así entra toda la contaminación a sus casas?

Está comprobado que los latinos vivimos en esas áreas donde está más contaminado. También, que muchas veces tenemos viviendas viejas, porque las casas y departamento más viejos, que son un hogar con un sistema eléctrico más viejo, resultan más accesibles de pago para nosotros, pero lamentablemente se gasta más electricidad, y te voy a dar un ejemplo de esto, cuando yo me casé, me mudé a un departamento muy chiquito y viejo, y mi renta era de 500 dólares, ¡y mi pago de luz eléctrica era también de 500 dólares!

Así es que hay quien tiene que decidir: o pago la renta o pago el consumo de electricidad; y además de que no se están considerando otros gastos como comida, ¡o medicinas!, porque gran parte de la comunidad latina es inmigrante y por tanto no cuenta con un servicio de salud.

Es un privilegio tener un servicio de salud, como cuando a mi hija le dio aquel ataque como de asma y la pude llevar a un hospital; pero hay migrantes a los que les han dado ataques similares y se han tenido que aguantar el asma porque tienen miedo de ser deportados si van al hospital. Muchos tienen que cruzar la frontera para ir a Nogales a fin de comprar medicinas; pero, con la pandemia de covid, si se cierra la frontera, ¿cómo van a conseguir medicinas?

Y los más vulnerables son los ancianos. Conocí a dos de ellos aquí en Phoenix, que ya fallecieron, pero que lanzaron una iniciativa para plantar más de cien árboles, porque en la zona donde vivían no los había, y necesitamos sombra para protegernos del sol.

Tuve el privilegio de llevar a tres familias a Washington a que dijeran: “mi colonia está muy cerca de la autopista y necesitamos que ya hagan algo”. Es que los automóviles también son un problema; pero ya hay muchas automotrices que están de acuerdo, de que el momento de cambiar a otras formas de energía es ahora: podemos usar la energía del sol, eólica, hidráulica, etc. ¿Por qué seguir entonces buscando energía fósil, taladrando nuestro planeta para encontrar petróleo, que causa tanto daño a la comunidad?

Necesitamos que haya un cambio para avanzar, y no que nuestra actual administración nos lleve a retroceder; de cien regulaciones que tenía el EPA, ya se revirtieron 63. Es importante saber esto. Y tenemos que darnos a la tarea de cuidar de la naturaleza, la creación de Dios, porque nosotros no somos sus dueños.

Creemos en Moms Clean Air Force que la manera correcta de disfrutar de la naturaleza es por medio de las enseñanzas que Dios nos dio en la Sagradas Escrituras, protegiendo el regalo del medio ambiente; por ello pedimos que cualquier administración que tengamos, proteja la creación, la vida, a las familias, y especialmente a los más vulnerables: los niños y los ancianos.

Sólo así se estarán siguiendo las enseñanzas de Jesús. Dice Francisco que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos.

Aquí, en Arizona, especialmente tenemos el calor extremo, fuego y, últimamente, hasta un tornado. Por incendios, acabamos de perder acres y acres de árboles; y perder estos árboles es también perder bienestar para nuestras comunidades, pues es el hogar de los pájaros y de otros animales, así que al quedarnos sin estos árboles nos volvemos todavía más vulnerables a los impactos del cambio climático, como el tornado del que hablé y que nadie sabe de dónde salió.

Así que, trabajamos para que nuestra gente se active, y que diga cómo le está afectando todo esto en su comunidad.

Columba, están próximas las elecciones. ¿Qué les quieres pedir tú, como vocera de Ecomadres, a los nuevos servidores públicos que van a ser elegidos?

Que necesitamos cambiar la situación, ahora; que se debe de cambiar al cien por ciento para tener energía limpia, y que esto nos va a beneficiar a todos; y no lo digo nada más yo, sino los científicos, los servidores de la salud. Y si no se hace el cambio ahora, mucha gente va a salir afectada; si para el 2030 no hemos llegado al acuerdo de que tenemos que hacer algo, ya será muy tarde, y para el 2050 la situación será muy destructiva.

Deseamos, pues, que las autoridades actúen. No somos partidistas, simplemente queremos que piensen en nuestras comunidades, en los más vulnerables; que nos ayuden a cuidar a nuestros niños, y a nuestro planeta también.

Cuando hablas de racismo ecológico, ¿sientes que es como un exterminio orientado hacia los hispanos?

Ya nos está pasando. Siento que hay mucho racismo en este plan, porque nuestro gobierno ya sabe lo que está pasando. Y me duele mucho. Por eso tenemos que hacer algo, la comunidad tiene que alzar la voz para que se sepa, que está consciente de lo que está sucediendo.

Tenemos que estar informados, para estar preparados antes de que la situación sea más grave. Hace poco, la senadora Kathy Castor, de Florida, se reunió con dos congresistas de Arizona para lanzar una iniciativa de ley; es un plan para que llegue ayuda a las comunidades que ya están siendo afectadas por el cambio climático.

Columba, ¿por qué es tan importante que la dignidad de los hispanoamericanos sea reconocida?

¡Porque somos personas!, porque somos seres humanos y merecemos los mismos derechos que los demás. Somos gente trabajadora, somos gente luchadora, somos gente de valores y respetamos a los demás. Simplemente queremos que nos respeten a nosotros también, a nuestras familias; y que respeten también nuestro esfuerzo, porque nosotros no nada más hablamos una lengua, sino que hablamos dos, y trabajamos hasta en dos o tres empleos. ¡Todo por nuestros hijos, todo por nuestra familia!

Ahorita somos minoría; pero en 4 o 5 años ya no vamos a ser la minoría sino la mayoría, porque queremos tener hijos; y vamos a necesitar que una cara hispana nos represente, porque alguien latino sabe mejor lo que estamos pasando y lo que necesitamos. Actualmente tenemos muchos representantes que no tienen nuestro color ni que hablan nuestro idioma, que desconocen nuestra cultura. ¡Yo quiero ver a mi comunidad representada por la cara de mi comunidad! ¡Y que se respete la vida en general, de todos, no nada más de unos cuantos, de unos privilegiados! Que se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque no lo están haciendo.

Nuestro color no nos hace menos, sino que nos da mucho orgullo porque representa lo que somos y representa a nuestra comunidad. ¡Valemos mucho! ¡Toda la humanidad vale! Nadie vale más que otro, simplemente por su color de piel, o porque no habla inglés.

¿Te gustaría algún día representar a tu comunidad en alguna posición política?

Se me hace mucha responsabilidad. Ahorita digo que no, pero todo puede suceder. Por lo pronto, mis tres hijos necesitan todo mi amor y cariño; ellos son mi prioridad; pero solamente Dios sabe cómo me quiere utilizar a mí. Que Él me guíe a lo que quiera; soy su servidora.