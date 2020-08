¿Por qué nos gusta Messi?

Leo Messi ha decidido dejar el F. C. Barcelona. Su decisión ha causado un maremoto en las instancias deportivas y en los aficionados culés. Nadie podía imaginar una salida así del club donde ha permanecido 20 años.

Cuatro claves de Messi que nos pueden servir de inspiración:

Facebook Leo Messi

El mayor premio para Messi

Tiene seis balones de Oro, ha ganado multitud de premios internacionales tanto a nivel de clubs, como a nivel individual. No obstante su mayor premio no está en el ámbito futbolístico y él lo sabe y lo demuestra cada vez que puede.

2. Dar gracias a Dios

Messi no suele mostrar mucho su personalidad en público. Intenta ser hermético con sus emociones y sus ideas. Sus convicciones religiosas no iban a ser menos. No suele mostrarlas en público, aunque en alguna que otra ocasión, de manera natural, han sido expuestas. Destacan sus agradecimientos a Dios cada vez que alcanza algún éxito personal o deportivo

3. Messi y Papa Francisco, unidos

Les une la nacionalidad, les une la pasión por el fútbol (Bergoglio siempre fue un gran aficionado) y les unen muchas iniciativa, como por ejemplo Scholas Ocurrentes y partidos benéficos. Son bastantes ocasiones en las que han podido encontrarse e incluso hay quien saca de su amistad una “mundana” rivalidad. ¿Quién es el argentino más universal?

4. La solidaridad

Es consciente de su fama y su liderazgo y cada vez que puede ayuda a quien más lo necesita. Por carta, mediante un mensaje, un gesto de cariño… todo vale para mostrar cercanía a sus fans. En partidos por la paz, en causas solidarias, ayudando en hospitales. Ayudar a los niños, sobre todo, es su predilección:

Más allá de su abrupta salida, más allá de los colores de su equipo, más allá de su nacionalidad e incluso del deporte que practica… Leo Messi se ha convertido en uno de los grandes iconos de nuestro tiempo.

Como todo ser humano tendrá sus claros y sus oscuros. No es labor mía la de juzgarle. Sólo he querido mostrar algunas de las acciones del astro argentino que puedan inspirarnos. Simplemente son algunos detalles de porqué me gusta Messi.