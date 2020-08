La vuelta al cole se prepara también con agua bendita

El regreso a clases se acerca rápidamente. Más allá del particular contexto sanitario en el que encaja, los escolares, como cada año, preparan mochilas, estuches y cuadernos.

Los maestros están refinando sus cursos y programas anuales. Mientras los más piadosos se encargan de… ¡bendecir los establecimientos a golpe de hisopo!

Como el hermano Anthony Ferguson, un joven sacerdote católico de la diócesis de Richmond, Virginia (al este de los Estados Unidos) y capellán estudiantil. Publicó en Twitter el 23 de agosto dos fotos que lo muestran.

School blessing to prepare for tomorrow’s first day back! Pray for our students!!!! And pray for me — their chaplain! 😎🙏 pic.twitter.com/oIEY8uSR7n

— Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) August 24, 2020