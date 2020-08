El papa Francisco volverá a presidir la audiencia general en público

A partir del próximo 2 de septiembre de 2020, el papa Francisco volverá a presidir la audiencia general del miércoles en público, con la participación de fieles y peregrinos la cual tendrá lugar en el, en el Vaticano -y no en la Plaza de San Pedro, como es habitual, anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede este miércoles 26 de agosto de 2020.

Esta será la primera audiencia general pública de Francisco con público desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020. Una apertura tras las medidas de confinamiento obligatorias decretadas en Italia debido a la pandemia.

La Casa Pontificia informó que se seguirán las indicaciones sanitarias de las autoridades. Para participar en las audiencias generales del miércoles que inician 9,30 a.m, no se necesita un boleto de ingreso. Las 500 entradas serán ofrecidas a las 7,30 a.m en el Portón de Bronce de la columnata derecha de la Plaza de San Pedro.

Precisamente, el 15 de marzo de 2020, en plena pandemia, se había dado a conocer una noticia sin precedentes: el papa tuvo que continuar a realizar las misas, ángelus y audiencias en streaming live y sin fieles.

Así, Semana Santa y Pascua se celebraron a puertas cerradas en el Vaticano para evitar contagios y riesgos para la salud de los fieles. La emergencia sanitaria aún no cesa, pero el gobierno de Italia ha ablandado algunas de las medidas contra el coronavirus permitiendo que la gente salga a las calles respetando la regla de la distancia física de un metro y el uso de máscaras sanitarias.