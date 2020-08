La tormenta Laura generó devastación en República Dominicana y Haití

Laura y Marco. He aquí los nombres de dos tormentas tropicales que por estos días tienen en vilo a varios países del Caribe y Centroamérica, además de Estados Unidos (donde podrían ingresar como huracanes).

Pero el paso de Laura, aún calificada como tormenta tropical pero que puede convertirse en huracán, por países como República Dominicana y Haití ya ha generado muerte y destrucción en las últimas horas debido a que al menos 12 personas han perdido la vida.

Imágenes aquí (galería):

«La pared les cayó encima (…) nunca debieron haber levantado esa pared ahí, el dueño tiene que reconocerlo», expresó una mujer dominicana en diálogo con BBC Mundo.

Este testimonio es tan solo uno de los tantos vinculados al dolor y temor por estas horas debido a esta tormenta tropical, que ha generado que muchas familias tuvieran que abandonar sus hogares.

Pero otro de los países que hasta el momento también ha sentido el «latigazo» de Laura es Haití, el país más pobre de América Latina.

En este país las imágenes recientes que dan cuenta de desplazamientos de tierra y afectación en Puerto Príncipe son más que elocuentes:

A video of people climbing on top of short block buildings in Haiti to stay away from the flood.#Laura pic.twitter.com/on7rX1noCS

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) August 23, 2020