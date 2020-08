Pantanal, el humedal más grande del mundo, en jaque por el fuego

View this post on Instagram

#TBT Traduzido do inglês: Poucas coisas são tão impressionantes quanto quando uma Onça Pintada sai das sombras para a luz dourada … do sol poente … A onça-pintada é o maior gato das Américas. As onças-pintadas são animais solitários e vivem e caçam sozinhos, exceto durante a estação de acasalamento. O Pantanal no Brasil é um dos melhores lugares do mundo para ver onças-pintadas. A melhor época para visitar é a estação seca, do final de abril ao início de novembro, pois é quando as presas ficam mais concentradas. Eu estava no Pantanal para um Projeto de Conservação de TV – atuando como intermediário com a Eastern Broadcasting Corporation (EBC) de Taiwan, que fez um documentário sobre conservação da onça-pintada com os pesquisadores Abbie Martin (bióloga e pesquisadora) @jaguaridproject & Eduarda Fernandes (Head Guide) @jaguar_tour O DOCUMENTÁRIO DA EMPRESA DE TRANSMISSÃO ORIENTAL ESTÁ DIVERTIDO MAIS TARDE ESTE ANO . . . FEW THINGS ARE AS STRIKING AS WHEN A JAGUAR STEPS OUT OF THE SHADOWS INTO THE GOLDEN LIGHT…OF THE SETTING SUN… The jaguar is the largest cat in the Americas. Jaguars are solitary animals and live and hunt alone, except during mating season. The Pantanal in Brazil is one of the best places in the world to see jaguars. The best time to visit is the dry season, from late April to early November, as that’s when prey is more concentrated. I was in the Pantanal for a Conservation TV Project – acting as a go-between with Taiwan’s Eastern Broadcasting Corporation (EBC) who made a Documentary on Jaguar Conservation with researchers Abbie Martin (Biologist & Researcher) @jaguaridproject & Eduarda Fernandes (Head Guide) @jaguar_tour EASTERN BROADCASTING CORPORATION’S DOCUMENTARY IS DUE OUT LATER THIS YEAR… ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 @chrisangphoto #nuts_about_wildlife #exklusive_animals #worldwide_animals_pets #animals_captures #marvelouz_animals #kings_animals_love #world_bestanimal #splendid_animals #ok_animals #sierraphotonycpix #all_animals_addiction #moon_bestanimals #live_love_wildlife #bigcat #cat #wildlife #cats #animals #bigcats #catsofinstagram #naturephotography #animals #wildlifephotographer #feline